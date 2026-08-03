ArcelorMittal a officialisé la prolongation et l'élargissement de son partenariat stratégique avec Microsoft, faisant du cloud Azure la pierre angulaire de sa politique "Cloud First, Data Centric".
L'accord prévoit la centralisation des données du groupe sur une plateforme unique et le déploiement d'outils analytiques avancés basés sur l'intelligence artificielle. En intégrant des solutions telles que Microsoft Fabric, Purview et Foundry, ArcelorMittal entend accélérer la mise en service d'applications métier intelligentes tout en réduisant sa dépendance aux architectures informatiques obsolètes.
Outre les gains d'efficacité opérationnelle escomptés, l'accord met l'accent sur le renforcement de la cybersécurité et de la résilience des réseaux industriels du groupe, un enjeu devenu critique pour le secteur manufacturier mondial.
Le sidérurgiste cherche à transformer la masse de données issues de ses chaînes de production en un véritable levier de rentabilité et d'agilité décisionnelle.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (55,5%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,3%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,1%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (2,5%) ;
- autres (18,6%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,2%), France (6,7%), Espagne (6,1%), Europe (23,3%), Etats-Unis (15%), Amériques (23,6%), Asie et Afrique (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.