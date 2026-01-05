Argan au beau fixe en 2025

Sur l'ensemble de 2025, la foncière enregistre des revenus locatifs de 212 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2024.

Cette progression provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m².



À 4,07 MdEUR hors droits (contre 3,91 MdEUR hors droits à fin 2024), la progression de valorisation enregistrée sur l'année (+4%) reflète essentiellement une hausse de la juste valeur du patrimoine, tirée par la croissance des loyers marché du parc d'entrepôts, dans un contexte de quasi-stabilisation du taux de capitalisation hors droits à 5,25% à fin décembre 2025 (4,95% droits compris) contre 5,20% fin décembre 2024 (soit 4,90% droit compris).



La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 31 décembre 2025, reste quasi-stable à 5,0 ans (contre 5,3 ans au 31 décembre 2024).



Les objectifs 2026 relatifs aux revenus locatifs ainsi qu'à l'ensemble du bilan et du résultat seront annoncés le jeudi 22 janvier à l'occasion de la publication des résultats annuels 2025.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.