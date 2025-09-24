Argan : S&P maintient sa note 'BBB-' avec une perspective 'Stable'

S&P Global Ratings a publié un bulletin de note précisant juger le niveau d'endettement d'Argan en adéquation avec la notation actuelle, à savoir une note émetteur long terme ' BBB- ' avec une perspective ' Stable '.



Ce bulletin de S&P Global Ratings fait suite au communiqué de presse indiquant le retrait du marché du portefeuille CARAT par Argan.



' S&P Global Ratings indique ce jour que les ratios de crédit d'Argan S.A. resteront cohérents avec le niveau de notation actuel, et ce malgré l'annonce du 23 septembre 2025 de ne pas vendre un portefeuille d'entrepôts d'environ 130 millions d'euros. '



S&P Global Ratings réitère également sa confiance dans la qualité des actifs de la Société pour assurer des flux de trésorerie réguliers, ainsi que dans la capacité d'Argan à réussir le refinancement de son échéance obligataire de 500 MEUR de novembre 2026.