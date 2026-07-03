Arkema, Jefferies reste prudent

Arkema est dans le rouge à la Bourse de Paris (-0,62%, à 56,30 euros), pénalisé par une note de Jefferies qui a abaissé sa cible de cours de 54 à 50 euros sur le titre, avec une recommandation maintenue à conserver.

Les analystes prévoient que le deuxième trimestre constituera le pic des résultats car la fixation des prix reste largement dictée par la répercussion des coûts, alors que les volumes ne montrent aucun signe clair de reprise face à une demande sous-jacente faible.

En outre, ils voient des risques s'accumuler au second semestre, avec l'essoufflement du soutien lié aux achats anticipés et des perspectives d'amélioration limitées en fin d'année.



La banque d'investissement estime que l'Ebitda devrait s'élever à 370 millions d'euros au deuxième trimestre, globalement en ligne avec le consensus. Le potentiel de surprise à la hausse est limité, alors que les risques s'accumulent sur la seconde partie de l'année. La majeure partie du portefeuille reste exposée à une demande sous-jacente atone, sans inflexion claire par rapport au premier trimestre et avec peu de preuves d'une reprise des volumes à mesure que les effets temporaires d'achats anticipés s'estompent.