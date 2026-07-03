Arkema est dans le rouge à la Bourse de Paris (-0,62%, à 56,30 euros), pénalisé par une note de Jefferies qui a abaissé sa cible de cours de 54 à 50 euros sur le titre, avec une recommandation maintenue à conserver.
Les analystes prévoient que le deuxième trimestre constituera le pic des résultats car la fixation des prix reste largement dictée par la répercussion des coûts, alors que les volumes ne montrent aucun signe clair de reprise face à une demande sous-jacente faible. En outre, ils voient des risques s'accumuler au second semestre, avec l'essoufflement du soutien lié aux achats anticipés et des perspectives d'amélioration limitées en fin d'année.
La banque d'investissement estime que l'Ebitda devrait s'élever à 370 millions d'euros au deuxième trimestre, globalement en ligne avec le consensus. Le potentiel de surprise à la hausse est limité, alors que les risques s'accumulent sur la seconde partie de l'année. La majeure partie du portefeuille reste exposée à une demande sous-jacente atone, sans inflexion claire par rapport au premier trimestre et avec peu de preuves d'une reprise des volumes à mesure que les effets temporaires d'achats anticipés s'estompent.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (38%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (30,2%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (24%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (7,5%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,2%), Europe (25,4%), Etats-Unis (30,6%), Chine (13,5%), Asie (14,4%), Canada et Mexique (3,6%) et autres (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.