Le géant néerlandais des semi-conducteurs ASML s'apprête à prendre une participation stratégique dans la start-up française Mistral AI, figure montante de l'intelligence artificielle. Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, ASML investirait 1,3 milliard d'euros dans une levée de fonds de 1,7 milliard d'euros, obtenant ainsi une position d'actionnaire principal et un siège au conseil d'administration. Un mouvement qui traduit une ambition claire : renforcer la souveraineté technologique de l'Europe face à la domination américaine et chinoise.

Cette levée de fonds devrait porter la valorisation de Mistral à 10 milliards d’euros avant l’investissement, faisant d’elle la société d’IA la mieux valorisée du continent. Fondée en 2023 par Arthur Mensch (ex-DeepMind), Timothée Lacroix et Guillaume Lample (anciens de Meta), Mistral est déjà perçue comme un fleuron de l’IA européenne. Son positionnement face aux géants comme OpenAI et Google fait d’elle un acteur stratégique dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

L’investissement d’ASML s’inscrit dans une logique d’intégration industrielle. Spécialiste des systèmes de lithographie de pointe, l’entreprise néerlandaise utilise déjà l’IA pour optimiser ses machines, indispensables à la fabrication de puces avancées. En s’alliant à Mistral, ASML pourrait non seulement améliorer ses capacités d’analyse de données, mais aussi accélérer le développement de nouveaux outils intégrant nativement l’intelligence artificielle.

Champions européens

Ce rapprochement entre deux champions technologiques européens pourrait marquer un tournant dans la lutte pour l’indépendance numérique du Vieux Continent. Il reflète une volonté partagée de réduire la dépendance envers les modèles d’IA développés outre-Atlantique ou en Chine, tout en construisant une alternative européenne crédible et compétitive. Le soutien d’ASML à Mistral est aussi un signal fort envoyé aux investisseurs et aux décideurs publics. Il y a quelques jours, The Information avait révélé qu'Apple avait songé à faire une offre de rachat de Mistral.

Ni ASML ni Mistral n’ont commenté ces informations. Bank of America, qui aurait conseillé ASML sur cette opération, s’est également refusée à toute déclaration. En parallèle, d’autres négociations sont en cours : selon le Financial Times, Mistral discuterait avec MGX et d’autres fonds pour compléter sa levée de fonds. Bloomberg News a même parlé d'une valorisation pouvant atteindre 14 milliards d'euros.