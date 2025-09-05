ASML : UBS relève sa recommandation

UBS relève sa recommandation sur ASML de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 660 à 750 euros, une nouvelle cible qui recèle 16% de potentiel de progression pour le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.



'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% pour le BPA sur 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique', met en avant le broker.