AstraZeneca dégradé par HSBC

AstraZeneca est en repli à la Bourse de Londres après avoir déjà trébuché de 10,65% au cours des trois dernières séances. Autour de 17h, le titre cède 1,48%, à 12 650 pence.

Si Berenberg a maintenu sa recommandation d'achat, en abaissant son objectif de cours de 17 000 à 16 000 pence, HSBC est, de son côté, passé d'acheter à conserver avec un objectif nettement réduit, de 16 500 à 13 750 pence.



Les analystes de la banque sino-britannique expliquent cela par l'échec de l'étude clinique de phase 3 du Wainua dans la cardiomyopathie**, soulignant** que le scénario haussier pour le titre dépendait de la réussite de cet essai. Pour HSBC, ce traitement, dans cette indication, représentait une opportunité de marché de plus de 5 milliards de dollars pour l'entreprise. Le consensus tablait sur une probabilité de succès de 74 % et un pic de ventes à 3,6 milliards de dollars.



La banque met en avant trois raisons clés pour expliquer la dégradation du titre.



Premièrement, les analystes estiment que même si la trajectoire pour dépasser les 80 milliards de dollars de revenus en 2030 (l'objectif du laboratoire) existe toujours, celle-ci dépend désormais de catalyseurs plus volatils.



Deuxièmement, le calendrier des catalyseurs pour le second semestre pourrait être difficile. HSBC se montre plutôt perplexe quant aux publications à venir sur le Camizestrant dans le cancer du sein ou sur l'essai Avanzar en oncologie.



Enfin, troisièmement, HSBC estime que si les scénarios baissiers pour le Camizestrant ou l'essai Avanzar se concrétisent, la confiance du marché dans le moteur de R&D d'AstraZeneca pourrait être entamée.