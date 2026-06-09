Ateme référencé par Apple

Le spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo a annoncé que sa prise en charge des "workflows Apple Immersive" a été référencé par le géant américain lors de sa Worldwide Developers Conference 2026.

Cette solution d'Ateme permet de gérer l'ensemble de la chaîne du signal immersif, de l'acquisition jusqu'à la diffusion vers les utilisateurs finaux, en s'appuyant sur ses gammes de produits Titan et Nea. Plus précisément, le format SMPTE ST 2110-22 avec Apple ProRes peut désormais être utilisé pour alimenter l'encodeur avec une résolution et une fréquence d'images inédites. Il s'agit d'une avancée majeure en matière de fidélité du contenu, qui a nécessité d'importants efforts de collaboration avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème.