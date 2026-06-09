Le spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo a annoncé que sa prise en charge des "workflows Apple Immersive" a été référencé par le géant américain lors de sa Worldwide Developers Conference 2026.
Cette solution d'Ateme permet de gérer l'ensemble de la chaîne du signal immersif, de l'acquisition jusqu'à la diffusion vers les utilisateurs finaux, en s'appuyant sur ses gammes de produits Titan et Nea. Plus précisément, le format SMPTE ST 2110-22 avec Apple ProRes peut désormais être utilisé pour alimenter l'encodeur avec une résolution et une fréquence d'images inédites. Il s'agit d'une avancée majeure en matière de fidélité du contenu, qui a nécessité d'importants efforts de collaboration avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème.
Ateme est spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo. Les produits sont destinés à faciliter et à accélérer la diffusion des flux vidéo en direct ou à la demande. Le groupe propose des encodeurs et des décodeurs électroniques supportant les formats Définition Standard (SD) et Haute Définition (HD) et les standards de compression MPEG-2 et MPEG-4/AVC, des transcodeurs distribuant des vidéos pour les usages multi-écrans et des multiplexeurs rassemblant plusieurs chaînes TV dans des systèmes de diffusion satellite ou câble.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (39,5%), Etats-Unis et Canada (29,7%), Amérique latine (10,7%) et Asie-Pacifique (14,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.