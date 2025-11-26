Autodesk remonte ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle mardi soir, Autodesk a fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté entre 10,18 et 10,25 dollars, et non plus entre 9,80 et 9,98 USD.



De même, il table désormais sur une marge d'exploitation non-GAAP de l'ordre de 37,5%, contre environ 37% en estimation il y a 3 mois, ainsi que sur des revenus de 7,465 à 7,525 milliards, contre 7,355-7,445 MdsUSD en fourchette-cible précédente.



"L'environnement macroéconomique est globalement stable, bien que l'incertitude reste élevée, et nous avons jusqu'à présent réussi à exécuter notre plan d'optimisation des ventes et du marketing", souligne son CFO Janesh Moorjani.



Au titre de son 3e trimestre 2025-26, l'éditeur de logiciels a dévoilé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 23% à 2,67 USD, dépassant ainsi nettement l'estimation moyenne des analystes et sa propre fourchette-cible de 2,48-2,51 USD.



Il a réalisé une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 1 point à 38%, pour des revenus en croissance de 18% à 1,85 MdUSD, tirée en particulier par une hausse de 23% pour ses offres AECO (architecture, ingénierie, construction et opérations).