A l'occasion de sa publication trimestrielle mardi soir, Autodesk a fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté entre 10,18 et 10,25 dollars, et non plus entre 9,80 et 9,98 USD.
De même, il table désormais sur une marge d'exploitation non-GAAP de l'ordre de 37,5%, contre environ 37% en estimation il y a 3 mois, ainsi que sur des revenus de 7,465 à 7,525 milliards, contre 7,355-7,445 MdsUSD en fourchette-cible précédente.
"L'environnement macroéconomique est globalement stable, bien que l'incertitude reste élevée, et nous avons jusqu'à présent réussi à exécuter notre plan d'optimisation des ventes et du marketing", souligne son CFO Janesh Moorjani.
Au titre de son 3e trimestre 2025-26, l'éditeur de logiciels a dévoilé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 23% à 2,67 USD, dépassant ainsi nettement l'estimation moyenne des analystes et sa propre fourchette-cible de 2,48-2,51 USD.
Il a réalisé une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 1 point à 38%, pour des revenus en croissance de 18% à 1,85 MdUSD, tirée en particulier par une hausse de 23% pour ses offres AECO (architecture, ingénierie, construction et opérations).
Autodesk, Inc. figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de conception et de création numérique sur PC et Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit essentiellement comme suit :
- logiciels de conception (92,9%) : logiciels de construction et de génie civil (51,5% du CA ; logiciels de modélisation des plans d'architecture, d'optimisation des données cartographiques, de compilation des dessins numériques, de relevés topographiques, etc.), technologies de plate-forme (27,6% ; destinées à l'automatisation des dessins, à la gestion et au partage de documents, etc.) et logiciels 2D et 3D de conception mécanique (20,9%). En outre, le groupe propose des prestations de conseil, d'assistance et de formation ;
- logiciels de visualisation et d'animation (5,2%) : destinés principalement au secteur des médias ;
- autres (1,9%).
Le CA par activité se ventile entre vente d'abonnements (93,2%), prestations de maintenance (0,7%) et autres (6,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,3%), Amériques (8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,6%) et Asie-Pacifique (18,1%).
