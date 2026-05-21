Avenir Telecom, la transition semble réussie

L'exercice 2025-2026 a marqué un tournant stratégique majeur pour Avenir Telecom. Après plus d'un an de préparation technique, d'homologation d'usines et de qualification de produits, le groupe a récolté les premières contributions commerciales issues de l'extension de son contrat de licence de marque avec le géant Energizer.

A première vue, le chiffre d'affaires annuel affiche une relative stabilité, s'établissant à 10,4 millions d'euros contre 11 MEUR lors de l'exercice précédent. Toutefois, ce chiffre global masque une nette accélération séquentielle (5,6 MEUR au second semestre contre 4,8 MEUR au premier) et, surtout, une profonde transformation des sources de revenus de l'entreprise.



Les nouvelles gammes représentent déjà 30% des ventes



Face à un marché de la téléphonie mobile (smartphones et feature phones) de plus en plus concurrentiel et en perte de vitesse, Avenir Telecom a réussi la diversification de son portefeuille. Les nouvelles gammes de produits - qui englobent le matériel informatique, l'outillage et l'équipement pour la maison et le jardin - affichent une trajectoire robuste.



Alors qu'elles n'avaient généré aucun revenu en 2024-2025, ces nouvelles offres ont vu leurs ventes doubler d'un semestre à l'autre, passant de 1 MEUR au premier semestre à 2 MEUR au second semestre 2025-2026. Sur l'ensemble de l'exercice, ces diversifications stratégiques représentent désormais 30% des revenus totaux du groupe.



Pour l'exercice 2026-2027, Avenir Telecom affiche sa volonté de capitaliser sur cette transition pour renouer durablement avec la croissance. La société cible prioritairement les segments d'entrée et de milieu de gamme de l'électronique grand public en s'appuyant sur deux piliers : la marque Energizer et la marque propre Wonder.