Ayvens recule, Jefferies abaisse son objectif de cours
Ayvens est en net repli (-1,57%, à 10,63 euros) après une note de Jefferies dans laquelle les analystes ont maintenu leur avis à conserver sur le titre du spécialiste de la location longue durée et de la gestion de flotte automobile, avec un objectif de cours abaissé de 11,50 à 10,80 euros.
La banque d'investissement américaine estime que la société devrait afficher une hausse de son bénéfice comprise entre 5 et 9% au premier trimestre, malgré une croissance atone de la flotte et une normalisation plus marquée des résultats sur les ventes de véhicules d'occasion. La performance devrait être portée par de meilleures marges de leasing et des synergies sur les frais généraux.
Jefferies note que la guerre au Moyen-Orient ne devrait pas avoir d'impact direct ou indirect sur les trois premiers mois de l'année. A terme, il pourrait y avoir une baisse de la demande de voitures neuves et une hausse des coûts de financement.
Au sujet de ces derniers, les marchés anticipent désormais des hausses de taux de la Banque centrale européenne en juin et juillet. Une pression continue pourrait transformer l'avantage actuel des coûts de financement en un vent contraire selon la rapidité avec laquelle ces coûts sont répercutés sur les clients. A plus long terme, la hausse des prix du carburant pourrait soutenir les valeurs résiduelles des véhicules électriques, rendant leur coût d'usage plus attractif.
Enfin, pour justifier la baisse de l'objectif de cours, Jefferies met en avant les résultats pour les véhicules d'occasion sur les exercices 2027/2028, pour lesquels les analystes prévoient un profil de marge plus restreint (mais non négatif) à mesure que les véhicules électriques représenteront une part croissante de la flotte restituée.
Ayvens est spécialisé dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- location automobile longue durée : location aux particuliers et aux entreprises de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de voitures électriques et de 2 roues ;
- gestion du parc automobile : prestations d'assistance, de maintenance, de gestion des pneumatiques, de remplacement, d'assurance, etc. ;
- location automobile moyenne durée : location de véhicules pour une durée de 1 à 12 mois ;
- vente de véhicules d'occasion.
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 2 525 000 véhicules.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.