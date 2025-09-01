Barclays : BofA augmente son objectif de cours

Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Barclays et augmente son objectif de cours à 435 pence, jugeant la valorisation de l'établissement bancaire britannique attractive par rapport à son secteur.



'Nous voyons de l'espace pour de la surperformance grâce aux mesures prises en interne, en particulier concernant l'allocation des actifs pondérés en fonction des risques au Royaume-Uni et la gestion des coûts', indique le broker.



En incluant aussi du potentiel de progression lié à la banque d'investissement aux Etats-Unis, BofA perçoit des marge de manoeuvre pour que Barclays batte le consensus de profit avant impôt (PBT) pour 2026 de 5 à 6%.