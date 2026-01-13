BASF Agricultural Solutions annonce avoir conclu un accord avec la société de capital-investissement Paine Schwartz Partners et d'autres actionnaires pour acquérir AgBiTech, société spécialisée dans les solutions biologiques de lutte contre les insectes.
Le géant allemand de la chimie prendra la pleine propriété d'AgBiTech, incluant tous les actifs tels que le portefeuille, les droits de propriété intellectuelle, les opérations de fabrication, ainsi que les installations de recherche et développement, et le personnel.
Basée à Fort Worth (Texas), AgBiTech a été pionnière dans l'utilisation de la technologie du nucléopolyhédrovirus (VPN) pour développer des solutions de lutte contre les insectes basées sur des virus naturels.
L'entreprise dessert les agriculteurs cultivant du soja, du maïs et du coton ainsi que des cultures spécialisées, avec des opérations aux Etats-Unis, en Australie et au Brésil, "l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour la protection biologique des cultures".
La transaction devrait être finalisée au cours du 1er semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les termes financiers et commerciaux de l'accord.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (40,5%) : catalyseurs (32,7% du CA), matériaux de performance (25,9%), monomères (25,2%), et revêtements (16,2%) ;
- matériaux hautes performances (22,8%) : dispersions et pigments (34,3% du CA), produits chimiques de soins (31,9%), produits chimiques de performance (20,5%) et produits de nutrition (13,3%) ;
- produits chimiques (16,6%) : produits pétrochimiques (74,3% du CA) et produits intermédiaires (25,7%) ;
- produits agrochimiques (15%) ;
- autres (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,4%), Europe (28,6%), Amérique du Nord (27,2%), Asie-Pacifique (24,9%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen-Orient (9,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.