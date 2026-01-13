BASF Agricultural Solutions va acquérir AgBiTech

BASF Agricultural Solutions annonce avoir conclu un accord avec la société de capital-investissement Paine Schwartz Partners et d'autres actionnaires pour acquérir AgBiTech, société spécialisée dans les solutions biologiques de lutte contre les insectes.

Le géant allemand de la chimie prendra la pleine propriété d'AgBiTech, incluant tous les actifs tels que le portefeuille, les droits de propriété intellectuelle, les opérations de fabrication, ainsi que les installations de recherche et développement, et le personnel.



Basée à Fort Worth (Texas), AgBiTech a été pionnière dans l'utilisation de la technologie du nucléopolyhédrovirus (VPN) pour développer des solutions de lutte contre les insectes basées sur des virus naturels.



L'entreprise dessert les agriculteurs cultivant du soja, du maïs et du coton ainsi que des cultures spécialisées, avec des opérations aux Etats-Unis, en Australie et au Brésil, "l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour la protection biologique des cultures".



La transaction devrait être finalisée au cours du 1er semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les termes financiers et commerciaux de l'accord.