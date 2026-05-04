Cette décision a été motivée par une amélioration des perspectives du secteur biotechnologique. Baader Europe a toutefois révisé à la baisse sa prévision de bénéfice par action pour 2026 de 3,35 à 1,69 franc suisse afin de prendre en compte la perte nette enregistrée au premier trimestre. En revanche, celle de 2027 a été revue à la hausse de 3,49 à 5,20 francs suisses.