A la Bourse de Zurich, BB Biotech profite peu (+0,23%, à 44,25 francs suisses) du changement de recommandation de Baader Europe, passé de réduire à accumuler, avec une cible de cours relevée de 50,1 à 53,3 francs suisses.
Cette décision a été motivée par une amélioration des perspectives du secteur biotechnologique. Baader Europe a toutefois révisé à la baisse sa prévision de bénéfice par action pour 2026 de 3,35 à 1,69 franc suisse afin de prendre en compte la perte nette enregistrée au premier trimestre. En revanche, celle de 2027 a été revue à la hausse de 3,49 à 5,20 francs suisses.
BB Biotech AG est une société d'investissement basée en Suisse, dont l'activité principale est d'investir dans des sociétés actives dans l'industrie de la biotechnologie. BB Biotech AG investit principalement dans des sociétés actives dans des secteurs tels que l'oncologie, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques et les maladies auto-immunes. Le portefeuille de la société comprend entre 20 et 35 entreprises, dont Celgene, Actelion, Vertex Pharmaceuticals, Gilead, Novo Nordisk, Incyte, Isis Pharmaceuticals, Immunogen, Halozyme Therapeutics, Ariad Pharmaceuticals, Biomarin Pharmaceutical, Alexion Pharmaceuticals, Optimer Pharmaceuticals, Achillion Pharmaceuticals, Swedish Orphan Biovitrum, Dendreon, Bavarian Nordic, Lupin, Glenmark Pharmaceuticals, Strides Arcolab, Endocyte, Probiodrug et Idenix Pharmaceuticals.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.