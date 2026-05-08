Les Américains et les Iraniens se sont un peu canardés hier à proximité du détroit d'Ormuz, ce qui a fait perdre quelques points au camp de la paix et aux indices boursiers. Chacun des belligérants a accusé l'autre d'avoir commencé. Pour détourner une expression toute trouvée, c'est de bonne guerre. Donald Trump, qui a besoin que le conflit se termine pour des raisons politiques, a martelé que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Il a ajouté une de ses punchlines habituelles, en menaçant Téhéran de "mettre KO" l'Iran si le pays traîne à signer un accord de paix. C'est moins mordant que "renvoyer le pays à l'âge de pierre" ou de faire en sorte que ses habitants "vivent en enfer". La politique de la carotte et du bâton n'a pas vraiment porté ses fruits à ce stade, et les marchés qui s'enthousiasmaient avant-hier pour une sortie de crise rapide ont une fois de plus révisé leur opinion.
Les actions européennes ont reperdu généralement plus de 1%, tandis que Wall Street gérait un peu mieux la déception en limitant ses pertes à 0,4% du côté du S&P 500. L'histoire n'a pas changé à New York : tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'IA est acheté frénétiquement. Les titres qui n'affichent pas de hausse à deux chiffres sont des losers. Datadog, qui a relevé ses prévisions, a par exemple gagné 31% hier. C'est plus enthousiasmant que de regarder bouger son action Sanofi.
Pour vous donner une idée du niveau de frénésie des investisseurs, il suffit de regarder la courbe de valorisation d'Anthropic. La société n'est pas cotée, mais les tours de table successifs rendus nécessaires par les dizaines de milliards engloutis dans le renforcement de ses capacités de calcul donnent une bonne idée de son poids et des retours sur investissement actuels. En mars 2025, les financiers qui ont mis un ticket dans la société l'ont fait sur la base d'une valeur de 61,5 MdsUSD. Ceux qui sont arrivés en septembre 2025 ont payé le triple (183 MdsUSD), mais c'était encore deux fois moins que les retardataires de février 2026 (380 MdsUSD). Trois mois plus tard, c’est-à-dire pas plus tard que maintenant, il se murmure que ceux qui veulent entrer au capital d'Anthropic vont le faire sur la base d'une valorisation de 1 000 MdsUSD. Depuis février, des gens se sont rendu compte que Claude peut hacker des systèmes complexes, piloter des drones tueurs, gérer de multiples tâches, remplacer des cartons entiers de développeurs et même permettre à votre mamie de coder elle-même une app de rencontre pour son Doro.
Dans ces conditions, comment voulez-vous que les investisseurs continuent à chercher la dernière pépite Value que personne n'a repérée ? L'investisseur 2026 est aimanté par l'IA comme jadis le jeune confiné couvert d'acné allait sur les cryptomonnaies. Et tant pis pour la gestion du risque.
Dans le monde réel, les derniers rebondissements au Moyen-Orient ont stoppé le reflux du pétrole. Ce n'est pas la seule source de maux de tête de la Maison Blanche. La justice américaine a retoqué les droits de douane de 10% censés remplacer ceux qui avaient été invalidés précédemment. L'administration Trump va devoir trouver un autre stratagème pour les faire réapparaître. Les Européens, eux, ont gagné un sursis. Le président américain a renoncé à relever les droits de douane sur les automobiles européennes. Il a donné à l'UE jusqu'au 4 juillet pour conclure un accord commercial définitif.
La dernière séance de la semaine, fériée mais pas chômée en France (sans quoi je me serais levé beaucoup trop tôt pour rien), sera marquée par la publication du NFP, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Les derniers indicateurs montrent que le marché du travail ne fléchit pas outre-Atlantique, et que les premiers licenciements liés à l'IA ne créent pas de problème insurmontable.
Dans un autre registre, Bloomberg a calculé que les autorités japonaises auraient dépensé 30 MdsUSD additionnels pour soutenir le yen en intervenant sur les marchés des changes ces derniers jours, après avoir déjà consacré 34 MdsUSD un peu plus tôt.
En Asie-Pacifique, les marchés reculent en bon ordre après les gains récents. Si l'Australie perd 1,5%, les autres places limitent généralement leur recul à moins de 1%. La Corée du Sud, le marché le plus prolifique du monde en 2026, a toujours du mal à baisser : -0,1% seulement ce matin et une 5e semaine consécutive de gains pour le KOSPI. L'Europe est attendue dans le rouge ce matin, malgré les gains des futures US.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 08h00 : Production industrielle (Allemagne)
- 09h00 : Confiance des consommateurs (Suisse)
- 09h00 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone euro)
- 11h45 : Discours de Cook de la Fed (Etats-Unis)
- 14h30 : Rapport sur l'emploi (Etats-Unis)
- 14h30 : Rapport sur l'emploi (Canada)
- 16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (Etats-Unis)
- 18h00 : Discours de Schnabel de la BCE (Zone euro)
- 01h30 : Discours de Goolsbee de la Fed Etats-Unis)
- 01h30 : Discours de Daly de la Fed (Etats-Unis)
- 01h30 : Discours de Waller de la Fed (Etats-Unis)
- 01h30 : Discours de Bowman de la Fed (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1729
- Once d'or : 4 717 USD
- Once d'argent : 79,87 USD
- Brent : 101,22 USD
- Spread Bund / OAT : 62 points (-0,7%)
- VIX : 17,08 (-0,3%)
- 10 ans US : 4,39%
- Bitcoin : 79 773 USD
Les principaux changements de recommandations
- Air France-KLM : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,40 EUR.
- Alcon : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 81,50 à 73,50 CHF.
- AMS-Osram : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 16 CHF.
- Argenx : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 827 à 830 EUR.
- Engie : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 34,90 à 35,30 EUR.
- Harvia : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours de 44 EUR.
- Hellofresh : UBS passe d'acheter à neutre en visant 4,70 EUR.
- Julius Bär Gruppe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 75 CHF.
- Legrand : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 180 EUR.
- Scor : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 33 EUR.
- Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,40 à 86,10 EUR.
- Soitec : Nomura initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 250 EUR.
- Standard Life : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 805 GBX.
- Swiss Re : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 137,64 à 132 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 118 à 115 CHF.
- Workspace Group : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 450 à 310 GBX.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- OHB envisage une action en justice si l'UE autorise la fusion d'Airbus, de Thales et de Leonardo dans les satellites.
- Un fonds de pension américain menace de céder sa participation dans TotalEnergies suite au retrait de l'éolien en mer, selon le FT.
- Airbus a livré 67 appareils à 39 clients en avril.
- L'AMF valide le principe de l'OPA de Daniel Kretinsky sur Fnac Darty.
- Voltalia met en service 26,9 MW de capacité solaire dans le sud de la France.
- Nextensa et Promobe ont cédé B&B HOTELS à Cloche d'Or.
- Les principales publications du jour : TotalEnergies EP Gabon, Ramsay Santé, Forsee Power, LNA Santé… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Commerzbank affiche un bénéfice consolidé en hausse au T1 malgré le repli des revenus d'intérêts.
- Clariant affiche un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre.
- Evonik observe une hausse de la demande pour certains produits chimiques suite aux perturbations au Moyen-Orient.
- Lonza confirme ses objectifs pour l'exercice 2026.
- Pirelli publie au-dessus du consensus au T1.
- Le CEO de Shell prévient que le marché pétrolier fait face à un déficit de près d'un milliard de barils dû au conflit iranien.
- Leonardo nomme Lorenzo Mariani au poste de directeur général.
- Eni lance la première tranche de son nouveau programme de rachat d'actions.
- Logitech lance un nouveau programme de rachat d'actions après avoir fini le précédent.
- Novartis lance la construction d'un site de production de thérapies contre le cancer au Texas.
- Atlantic Lithium conclut un accord de rachat avec le chinois Huayou Cobalt.
- Interroll acquiert Royal Apollo Group aux Pays-Bas.
- Les principales publications du jour : Intesa Sanpaolo, Commerzbank, Amadeus IT Group, International Consolidated Airlines Group, Airtel Africa, National Bank of Greece …
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Monster Beverage (+8%), Block (+8%), Corpay (+4%), Microchip (+3,5%)…
- Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : CoreWeave (-9%), Expedia (-9%), Coinbase (-4,7%), Gilead (-1,5%), Airbnb (-1%)…
- L'administration Trump envisage d'inviter les PDG de Nvidia, Apple et Exxon lors de son déplacement en Chine, selon Semafor.
- Le projet de puce IA d'OpenAI avec Broadcom se heurte à un obstacle de financement de 18 milliards de dollars, révèle The Information.
- Le fonds de dette privée Blue Owl va réduire son exposition au secteur du logiciel, selon son CEO.
- La société d'analyse spatiale HawkEye valorisée à 3,15 milliards de dollars pour ses débuts au NYSE.
- Iren étend sa plateforme cloud d'IA à l'Europe avec l'acquisition de Nostrum Group.
- Cloudflare va réduire ses effectifs d'environ 20% face à la réorganisation de ses activités par l'IA.
- Les principales publications du jour : Enbridge, Brookfield Asset Management, AngloGold Ashanti, PPL …
D'Asie et d'ailleurs
- Sony flambe de 7% après ses résultats.
- Toyota anticipe une chute de 20% de son bénéfice annuel, plombé par le conflit en Iran.
- SoftBank en discussions avec Nvidia pour concevoir des serveurs d'IA "made in Japan", selon Nikkei.
- CATL va développer une plateforme de châssis pour le constructeur turc Togg.
- Les principales publications du jour : Toyota Motor, State Bank of India, NTT, Oversea-Chinese Banking, Japan Tobacco, Macquarie Group, Nintendo…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi l'essor de la productivité grâce à l'IA pourrait justifier une hausse des taux d'intérêt (Axios).
- La mystérieuse hausse de 53 milliards de dollars des "autres revenus" qui a dopé les bénéfices des géants de l'IA (FT Alphaville).
- Le feuilleton judiciaire chaotique et humiliant entre Elon Musk et OpenAI (Bloomberg).
- Une pénurie de main-d'œuvre se profile. Que vont faire les entreprises ? (Klement on Investing).
- Seule l'une des deux sociétés, Berkshire Hathaway ou SoftBank, pourra survivre (The Economist).
- Dans le bassin du Sichuan, les deux spectaculaires mégalopoles d’une Chine nouvelle (Revue21).
- Des milliers d'applications utilisant du vibe-code exposent des données d'entreprise et personnelles sur le Web ouvert (Wired).
- D'où viennent les indiens ? (Aeon).
- Hacker la bombe ? Ce que l’IA Mythos révèle du pari de la dissuasion nucléaire (The Conversation).
- Faut-il avoir peur d’une épidémie d’hantavirus ? (Le Grand Continent).
- La réserve personnelle de bourbon de Kash Patel (The Atlantic).
- Wall Street se prépare à une année de bonus records (Bloomberg)
- Comment l’administration Trump est devenu un investisseur activiste (Wall Street Journal)
- Aux Etats-Unis, la grande suppression des barrages (New York Times)