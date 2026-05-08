Les braises du conflit au Moyen-Orient ne sont pas encore éteintes. Les marchés boursiers oscillent toujours entre les craintes sur les conséquences d'un pétrole cher et leur insatiable libido pour l'IA. Le tout dans un contexte de publication de résultats à haute densité et dans l'attente du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, dont la publication aura lieu cet après-midi.

Les Américains et les Iraniens se sont un peu canardés hier à proximité du détroit d'Ormuz, ce qui a fait perdre quelques points au camp de la paix et aux indices boursiers. Chacun des belligérants a accusé l'autre d'avoir commencé. Pour détourner une expression toute trouvée, c'est de bonne guerre. Donald Trump, qui a besoin que le conflit se termine pour des raisons politiques, a martelé que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Il a ajouté une de ses punchlines habituelles, en menaçant Téhéran de "mettre KO" l'Iran si le pays traîne à signer un accord de paix. C'est moins mordant que "renvoyer le pays à l'âge de pierre" ou de faire en sorte que ses habitants "vivent en enfer". La politique de la carotte et du bâton n'a pas vraiment porté ses fruits à ce stade, et les marchés qui s'enthousiasmaient avant-hier pour une sortie de crise rapide ont une fois de plus révisé leur opinion.

Les actions européennes ont reperdu généralement plus de 1%, tandis que Wall Street gérait un peu mieux la déception en limitant ses pertes à 0,4% du côté du S&P 500. L'histoire n'a pas changé à New York : tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'IA est acheté frénétiquement. Les titres qui n'affichent pas de hausse à deux chiffres sont des losers. Datadog, qui a relevé ses prévisions, a par exemple gagné 31% hier. C'est plus enthousiasmant que de regarder bouger son action Sanofi.

Pour vous donner une idée du niveau de frénésie des investisseurs, il suffit de regarder la courbe de valorisation d'Anthropic. La société n'est pas cotée, mais les tours de table successifs rendus nécessaires par les dizaines de milliards engloutis dans le renforcement de ses capacités de calcul donnent une bonne idée de son poids et des retours sur investissement actuels. En mars 2025, les financiers qui ont mis un ticket dans la société l'ont fait sur la base d'une valeur de 61,5 MdsUSD. Ceux qui sont arrivés en septembre 2025 ont payé le triple (183 MdsUSD), mais c'était encore deux fois moins que les retardataires de février 2026 (380 MdsUSD). Trois mois plus tard, c’est-à-dire pas plus tard que maintenant, il se murmure que ceux qui veulent entrer au capital d'Anthropic vont le faire sur la base d'une valorisation de 1 000 MdsUSD. Depuis février, des gens se sont rendu compte que Claude peut hacker des systèmes complexes, piloter des drones tueurs, gérer de multiples tâches, remplacer des cartons entiers de développeurs et même permettre à votre mamie de coder elle-même une app de rencontre pour son Doro.

Dans ces conditions, comment voulez-vous que les investisseurs continuent à chercher la dernière pépite Value que personne n'a repérée ? L'investisseur 2026 est aimanté par l'IA comme jadis le jeune confiné couvert d'acné allait sur les cryptomonnaies. Et tant pis pour la gestion du risque.

Dans le monde réel, les derniers rebondissements au Moyen-Orient ont stoppé le reflux du pétrole. Ce n'est pas la seule source de maux de tête de la Maison Blanche. La justice américaine a retoqué les droits de douane de 10% censés remplacer ceux qui avaient été invalidés précédemment. L'administration Trump va devoir trouver un autre stratagème pour les faire réapparaître. Les Européens, eux, ont gagné un sursis. Le président américain a renoncé à relever les droits de douane sur les automobiles européennes. Il a donné à l'UE jusqu'au 4 juillet pour conclure un accord commercial définitif.

La dernière séance de la semaine, fériée mais pas chômée en France (sans quoi je me serais levé beaucoup trop tôt pour rien), sera marquée par la publication du NFP, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Les derniers indicateurs montrent que le marché du travail ne fléchit pas outre-Atlantique, et que les premiers licenciements liés à l'IA ne créent pas de problème insurmontable.

Dans un autre registre, Bloomberg a calculé que les autorités japonaises auraient dépensé 30 MdsUSD additionnels pour soutenir le yen en intervenant sur les marchés des changes ces derniers jours, après avoir déjà consacré 34 MdsUSD un peu plus tôt.

En Asie-Pacifique, les marchés reculent en bon ordre après les gains récents. Si l'Australie perd 1,5%, les autres places limitent généralement leur recul à moins de 1%. La Corée du Sud, le marché le plus prolifique du monde en 2026, a toujours du mal à baisser : -0,1% seulement ce matin et une 5e semaine consécutive de gains pour le KOSPI. L'Europe est attendue dans le rouge ce matin, malgré les gains des futures US.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Production industrielle (Allemagne)

09h00 : Confiance des consommateurs (Suisse)

09h00 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone euro)

11h45 : Discours de Cook de la Fed (Etats-Unis)

14h30 : Rapport sur l'emploi (Etats-Unis)

14h30 : Rapport sur l'emploi (Canada)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (Etats-Unis)

18h00 : Discours de Schnabel de la BCE (Zone euro)

01h30 : Discours de Goolsbee de la Fed Etats-Unis)

01h30 : Discours de Daly de la Fed (Etats-Unis)

01h30 : Discours de Waller de la Fed (Etats-Unis)

01h30 : Discours de Bowman de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,40 EUR.

Alcon : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 81,50 à 73,50 CHF.

AMS-Osram : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 16 CHF.

Argenx : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 827 à 830 EUR.

Engie : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 34,90 à 35,30 EUR.

Harvia : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours de 44 EUR.

Hellofresh : UBS passe d'acheter à neutre en visant 4,70 EUR.

Julius Bär Gruppe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 75 CHF.

Legrand : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 180 EUR.

Scor : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 33 EUR.

Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,40 à 86,10 EUR.

Soitec : Nomura initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 250 EUR.

Standard Life : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 805 GBX.

Swiss Re : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 137,64 à 132 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 118 à 115 CHF.

Workspace Group : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 450 à 310 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.