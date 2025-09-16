Beiersdorf : Jefferies dégrade sa recommandation

Jefferies dégrade sa recommandation sur Beiersdorf de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 125 à 101 euros, craignant notamment que les espoirs d'innovation pour le second semestre 2025 soient trop optimistes.



'La dépendance à l'égard de la capacité de Nivea à être compétitive avec des offres d'un bon rapport qualité-prix et des prix 'masstigés' (contraction de 'masse' et 'prestige') a longtemps constitué un défi', note le broker.



'L'histoire montre que le recentrage et les investissements incrémentiels peuvent permettre à la marque de progresser, mais pas de durer. Ce cycle se répète, Nivea luttant pour la croissance nécessaire pour faire marcher le titre', poursuit-il.