Berenberg initie la couverture de Capgemini à "conserver"

Berenberg a annoncé jeudi avoir initié la couverture du titre Capgemini avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours fixé à 143 euros, déplorant notamment l'absence de progrès réalisés par le groupe technologique au niveau de l'amélioration de ses marges.

Dans une note consacrée au secteur des logiciels et des services informatiques, l'analyste explique que le positionnement du groupe français devrait peser sur ses performances.



Bien que Capgemini ait récemment relevé ses prévisions pour l'exercice 2025, son équipe de direction a laissé entendre que les dépenses des clients ne devraient pas repartir dans l'immédiat, souligne-t-il dans l'étude.



L'intermédiaire financier fait valoir que l'entreprise est notamment pénalisée par sa forte présence en France et dans le secteur automobile, deux activités peu dynamiques en ce moment.



Il juge par ailleurs que la perspective d'une accélération de la croissance organique sur la seconde moitié de l'année 2025 (+2%) doit encore se traduire par une amélioration de la rentabilité et une expansion des marges bénéficiaires.



Dans ce contexte, Berenberg dit afficher une préférence pour le leader du marché, Accenture, dont il initie le suivi avec un conseil d'achat, même si c'est le spécialiste américain des technologies informatiques et de télécommunications Cognizant qu'il considère comme sa valeur préférée ("top pick") à l'heure actuelle au sein du secteur.



A la Bourse de Paris, l'action Capgemini progressait de 1,4% jeudi matin dans le sillage de ces commentaires, une performance globalement en ligne avec celle de l'indice CAC 40 (+1,3%).