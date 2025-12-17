Bic annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital par annulation de 759 848 actions auto-détenues correspondant aux actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions.
Le fournisseur de rasoirs, briquets et stylos jetables rappelle en effet avoir racheté 759 848 de ses propres actions sur la période du 19 février au 28 novembre dernier, pour un montant total de 40 millions d'euros.
L'annulation des actions prendra effet de plein droit ce 17 décembre. A la suite de cette annulation, le capital social du groupe de produits de consommation courante sera composé de 40 861 314 actions.
Bic figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (37,1%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets (36,9%) ;
- rasoirs (24,7%) ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,8%), Amérique du Nord (37,3%), Amérique latine (19,3%), Moyen-Orient et Afrique (7,4%), Océanie et Asie (4,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.