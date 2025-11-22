Notamment célèbre pour sa parole tranchante et son fonds hyper-concentré, Bill Ackman veut toujours servir son ambition de créer une institution financière dans la même veine que Berkshire Hathaway. Le Wall Street Journal révèle qu'une double IPO pourrait survenir dès le début de 2026. On parle de sa société de fonds spéculatifs Pershing Square ainsi qu'un nouveau fonds.

Fondé en 2004, Pershing Square Capital Management investit dans une douzaine de titres seulement et s'est fait connaître par ses campagnes activistes. La composition actuelle est la suivante : Uber (20,3%) ; Brookfield Corp. (19,2%) ; Howard Hugues Holdings (10,6%) ; Alphabet (10,5%) ; Restaurant Brands International (10%) ; Amazon (8,7%) ; Alphabet (8%) ; Chipotle Mexican Grill (5,8%) ; Hilton (5,4%) ; Seaport Entertainment (0,8%) et Hertz (0,7%) pour un total de 14,6 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre.

Selon des sources proches du dossier citées par le Financial Times et le Wall Street Journal, les discussions sont en cours avec des conseillers, et certains investisseurs ont déjà été informés. Néanmoins, les projets restent conditionnés aux évolutions du marché et comme souvent avec ce type d’opération, à l'enthousiasme des marchés.

L’opération peut prêter à confusion car il existe une action Pershing Square Holdings cotée en Europe. Quand on investit sur celle-ci, on investit sur l’évolution du portefeuille. Le nouveau projet consiste à investir sur la société de gestion, c’est-à-dire les commissions et la rentabilité de l’entreprise en elle-même.

Le projet inclut également le lancement d’un nouveau fonds à capital fermé, Pershing Square USA, destiné au grand public américain. Pour attirer les investisseurs, Ackman propose d’offrir gratuitement des actions de Pershing Square aux souscripteurs du fonds. Jusqu’à 10% du capital de la société de gestion pourrait être distribué, sur la base d’une valorisation excédant les 10,5 milliards de dollars atteints en 2024 lors d’une vente privée.

Habitué des opérations financières novatrices, ce n’est pas la première fois qu’il s’essaie aux IPO. Si l’opération aboutit, ce serait la première introduction en Bourse d’un grand fonds spéculatif depuis plus de dix ans. Mais comme souvent avec Bill Ackman, la stratégie est audacieuse, et rien n’est encore joué.