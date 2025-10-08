BMW : HSBC maintient sa note Conserver

HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E).



L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui implique une marge saisonnièrement faible au quatrième trimestre. Cette réduction est réalisée pour tenir compte de la hausse de 25 pb des droits de douane et de la rémunération des concessionnaires chinois.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 8 fois et un rendement de près de 5%.