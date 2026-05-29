Au lendemain d'une baisse de 1,40%, le titre BMW peine à se redresser (+0,03%, à 75,96 euros). La veille, les analystes de DZ Bank avaient pourtant confirmé leur avis à l'achat, en abaissant toutefois leur cible de cours de 102 à 94 euros. Aujourd'hui, c'est au tour de Jefferies de se pencher sur le constructeur automobile.
Les analystes ont indiqué avoir accueilli le directeur financier, le trésorier et le responsable des relations investisseurs pour rencontrer des investisseurs à Paris. Le thème principal de cette entrevue a été la détérioration du marché en Chine. Jefferies annonce que l'un des principaux débats pour les investisseurs à long terme est de savoir si la marge de 8 à 10% peut être atteinte sans les superprofits en Chine. La prochaine étape sera la journée investisseurs programmée en septembre, où le nouveau président-directeur général partagera sa vision et où les investisseurs insisteront sur l'allocation du capital, selon la banque d'investissement américaine.
En ce qui concerne l'Empire du Milieu, la demande est faible avec un marché en repli de 17% depuis le début de l'année. BMW s'attend à surperformer la demande du marché. Des ajustements de prix ont été effectués et la restructuration du réseau de concessionnaires est presque terminée. Jefferies note que le marché entre dans une phase de maturité et que l'accent se déplace vers les activités d'occasions et de réparation comme moteurs de profits.
Au niveau de l'Europe, une forte demande a été observée pour le modèle iX3, portant ses commandes au-delà des 50 000 unités et avançant le lancement de la deuxième équipe de production à Debrecen. Les commandes pour la Chine doivent débuter en novembre.
Les analystes expliquent également qu'aucun impact visible du prix du pétrole sur la demande automobile, à l'exception d'une meilleure valorisation des véhicules électriques d'occasion, n'a été observé.
Jefferies a confirmé sa recommandation à conserver, et son objectif de cours à 92 euros.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (73,2%) : 2 463 681 unités vendues en 2025, sous les marques BMW (2 169 739), MINI (288 278) et Rolls-Royce (5 664) ;
- prestations de financement des ventes (24,8%) ;
- vente de motocycles (2%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (202 563 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2025, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (30,8%), Chine (18,6%), Asie (10,3%), Etats-Unis (20,2%), Amériques (3,8%) et autres (2,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.