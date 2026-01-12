Bonduelle obtient la certification B Corp

Bonduelle indique avoir obtenu la certification internationale B Corp à l'échelle mondiale, une certification au coeur du plan de transformation "Transform to Win", qui place la durabilité au centre de son modèle d'affaires.

"Dans un contexte économique exigeant, Bonduelle réaffirme que la performance et la pérennité de l'entreprise dépendent de la pleine intégration des enjeux sociétaux et environnementaux du champ à l'assiette", déclare le groupe agroalimentaire.



Certification mondiale initiée en 2018, le label B Corp repose sur un processus de progrès exigeant et continu. Il évalue les entreprises sur cinq piliers clés : la gouvernance, les employés, la collectivité, les clients et l'environnement.



"Chez Bonduelle, cette approche mobilise toutes les équipes, transforme chaque métier et guide chaque décision. Il s'agit d'une aventure collective ambitieuse qui couvre toutes les entités du groupe à travers le monde", selon la société.