Bonduelle indique avoir obtenu la certification internationale B Corp à l'échelle mondiale, une certification au coeur du plan de transformation "Transform to Win", qui place la durabilité au centre de son modèle d'affaires.
"Dans un contexte économique exigeant, Bonduelle réaffirme que la performance et la pérennité de l'entreprise dépendent de la pleine intégration des enjeux sociétaux et environnementaux du champ à l'assiette", déclare le groupe agroalimentaire.
Certification mondiale initiée en 2018, le label B Corp repose sur un processus de progrès exigeant et continu. Il évalue les entreprises sur cinq piliers clés : la gouvernance, les employés, la collectivité, les clients et l'environnement.
"Chez Bonduelle, cette approche mobilise toutes les équipes, transforme chaque métier et guide chaque décision. Il s'agit d'une aventure collective ambitieuse qui couvre toutes les entités du groupe à travers le monde", selon la société.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (48,6% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (37,9% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (13,5%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 47 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,9%), Allemagne (6,3%), Europe du Sud (12,1%), Etats-Unis (26,3%), Eurasie (9,7%), Europe centrale et orientale (6,3%), Europe du Nord (4,7%) et autres (2,7%).
