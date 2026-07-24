En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Carrefour dépasse ses prévisions de ventes au S1 grâce à la France et au Brésil, confirme ses objectifs 2026, mais le résultat opérationnel courant progresse moins qu'attendu.
  • LVMH nomme Yann Musquin directeur général des marques de parfums.
  • Exail Technologies affiche une CA en hausse de 27% au S1 et confirme ses objectifs annuels malgré un recul du carnet de commandes.
  • Air Liquide investira plus de 150 MUSD aux États-Unis pour accompagner un spécialiste des puces mémoire.
  • Société Générale a reçu 6,5 millions de souscriptions lors de son 33e Plan mondial d'actionnariat salarié.
  • L'essai de phase 3 du Bylvay d'Ipsen dans l'atrésie des voies biliaires n'atteint pas son critère d'évaluation principal.
  • Electra confie à Spie l'installation de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques en Autriche.
  • Les principales publications du jour : TF1EXEL Industries.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • SAP enregistre une hausse surprise de ses contrats cloud.
  • Volkswagen abandonne ses espoirs de croissance pour 2026 sur fond de restructuration.
  • Neste publie un résultat opérationnel légèrement inférieur aux attentes, mais une marge record. 
  • Banco de Sabadell affiche un bénéfice en hausse de 28 % grâce aux plus-values de la cession de TSB. 
  • HSBC cède sa filiale d'assurance à Singapour à Allianz pour 2,1 MdUSD.
  • Siemens signe un accord de partenariat avec HD Hyundai pour la modernisation des chantiers navals aux États-Unis.
  • BP Plc rapatrie son personnel non essentiel sur les plateformes Thunder Horse et Na Kika.
  • Enel augmente sa production d'électricité et renforce sa capacité au premier semestre.
  • Eni et Saipem lancent un nouveau pôle gazier en Indonésie.
  • Varta fait face à une menace de démantèlement.
  • Les principales publications du jour : VolkswagenPoste ItalianeNesteSGSBanco de SabadellMapfre.

D'Amérique du Nord

  • Intel dépasse les attentes au T2 grâce à l'IA et prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels en hausse
  • Nvidia et Amkor concluent un accord de 1,5 milliard de dollars dans le conditionnement de puces.
  • AMD lance la production en série de son serveur d'IA Helios et accélère face à Nvidia.
  • Le Pentagone attribue un contrat de près de 7 milliards de dollars à Oracle dans le cadre de sa stratégie de consolidation logicielle.
  • Lockheed Martin et RTX relèvent leurs prévisions pour 2026 face au réapprovisionnement du Pentagone.
  • McDonald's maintient son dividende trimestriel à 1,86 USD par action, payable le 16 septembre.
  • Charles Schwab maintient son dividende trimestriel à 0,32 USD par action, payable le 28 août.
  • Une filiale de General Dynamics décroche un contrat de 127,1 MUSD avec la Navy pour des systèmes de sous-marins.
  • Newmont dépasse ses prévisions de bénéfices au T2 avec un CA de 6,12 MdUSD, porté par la hausse des cours de l'or, et prévoit une production stable.
  • Les principales publications du jour : American Express CompanyNextEra EnergyVerizon CommunicationsHCA HealthcareSLB.

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures