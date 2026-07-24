En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Carrefour dépasse ses prévisions de ventes au S1 grâce à la France et au Brésil, confirme ses objectifs 2026, mais le résultat opérationnel courant progresse moins qu'attendu.
- LVMH nomme Yann Musquin directeur général des marques de parfums.
- Exail Technologies affiche une CA en hausse de 27% au S1 et confirme ses objectifs annuels malgré un recul du carnet de commandes.
- Air Liquide investira plus de 150 MUSD aux États-Unis pour accompagner un spécialiste des puces mémoire.
- Société Générale a reçu 6,5 millions de souscriptions lors de son 33e Plan mondial d'actionnariat salarié.
- L'essai de phase 3 du Bylvay d'Ipsen dans l'atrésie des voies biliaires n'atteint pas son critère d'évaluation principal.
- Electra confie à Spie l'installation de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques en Autriche.
- Les principales publications du jour : TF1, EXEL Industries.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- SAP enregistre une hausse surprise de ses contrats cloud.
- Volkswagen abandonne ses espoirs de croissance pour 2026 sur fond de restructuration.
- Neste publie un résultat opérationnel légèrement inférieur aux attentes, mais une marge record.
- Banco de Sabadell affiche un bénéfice en hausse de 28 % grâce aux plus-values de la cession de TSB.
- HSBC cède sa filiale d'assurance à Singapour à Allianz pour 2,1 MdUSD.
- Siemens signe un accord de partenariat avec HD Hyundai pour la modernisation des chantiers navals aux États-Unis.
- BP Plc rapatrie son personnel non essentiel sur les plateformes Thunder Horse et Na Kika.
- Enel augmente sa production d'électricité et renforce sa capacité au premier semestre.
- Eni et Saipem lancent un nouveau pôle gazier en Indonésie.
- Varta fait face à une menace de démantèlement.
- Les principales publications du jour : Volkswagen, Poste Italiane, Neste, SGS, Banco de Sabadell, Mapfre.
D'Amérique du Nord
- Intel dépasse les attentes au T2 grâce à l'IA et prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels en hausse
- Nvidia et Amkor concluent un accord de 1,5 milliard de dollars dans le conditionnement de puces.
- AMD lance la production en série de son serveur d'IA Helios et accélère face à Nvidia.
- Le Pentagone attribue un contrat de près de 7 milliards de dollars à Oracle dans le cadre de sa stratégie de consolidation logicielle.
- Lockheed Martin et RTX relèvent leurs prévisions pour 2026 face au réapprovisionnement du Pentagone.
- McDonald's maintient son dividende trimestriel à 1,86 USD par action, payable le 16 septembre.
- Charles Schwab maintient son dividende trimestriel à 0,32 USD par action, payable le 28 août.
- Une filiale de General Dynamics décroche un contrat de 127,1 MUSD avec la Navy pour des systèmes de sous-marins.
- Newmont dépasse ses prévisions de bénéfices au T2 avec un CA de 6,12 MdUSD, porté par la hausse des cours de l'or, et prévoit une production stable.
- Les principales publications du jour : American Express Company, NextEra Energy, Verizon Communications, HCA Healthcare, SLB.
D'Asie et d'ailleurs
- BYD va verser près de 3,3 milliards de yuans (environ 428 millions d'euros) de dividendes.
- ICICI Bank lève 1 MUSD via une émission obligataire à cinq ans.
- Wesfarmers cède son activité de logiciels de gestion de sous-traitants Cm3 à Achilles.
- Hyundai Motor annonce un dividende trimestriel.
- United Overseas Bank sollicite la cotation de 150 millions de dollars d'obligations à Singapour.
- Le bénéfice trimestriel d'Infosys grimpe de 12% grâce à l'essor de l'IA.
- Les principales publications du jour : Shin-Etsu Chemical, Chugai Pharmaceutical, Kia, NTPC, Hyundai Mobis.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Que vont faire les banquiers parisiens sans les allégements fiscaux ? (Bloomberg)
- La nouvelle capacité alarmante de l'IA : s'échapper du laboratoire de test (Axios)
- Pourquoi la Jordanie accueille des troupes américaines, alors même que cela en fait une cible (New York Times)
- Quand les ours sèment le chaos en ville (Wall Street Journal)
- Faut-il avoir peur d’Elon Musk ? (The Economist)
- L’homme fort du Pakistan (Financial Times)
- Quand Matignon travaille sur… le financement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen (Le Monde)