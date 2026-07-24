Bourse : Le Pentagone gonfle les carnets de commandes

Les conflits en Ukraine et surtout en Iran vident les stocks de l'armée américaine, ce qui va nécessiter un réapprovisionnement massif. Dans ce contexte, Lockheed Martin et RTX s'attendent à une forte croissance de leurs bénéfices. Oracle de son côté, s'est vu attribuer un contrat de 7 milliards de dollars dans le cadre de la stratégie de consolidation logicielle du Pentagone.