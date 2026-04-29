J'ai vainement cherché un lien entre la date du 29 avril et Powell, histoire d'avoir quelque chose de marrant à raconter ce matin, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Hormis le fait que ce sont les 56 ans d'André Agassi, un gars chevelu qui jouait au tennis avant de devenir chauve et de vendre des casseroles. Le sport préféré de Powell n'est pas le tennis. C'est plutôt la boxe. C'est à la fois le patron de la Fed et le punching-ball préféré de Donald Trump.
Tout bon média qui se respecte se doit d'avoir des fiches nécrologiques à jour pour dégainer le plus vite possible quand une personnalité casse sa pipe. Dans la finance, j'imagine qu'il faut absolument conserver précieusement la nécro de Warren Buffett, George Soros ou Carl Icahn. Voire celle de Bernard Arnault, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'écrire ça vu qu'il contrôle tout le reste de la presse économique française et que de toute façon il est immortel. Bref, le temps est venu de faire celle de Jerome Powell, même s'il restera en fonction encore quelques jours en mai, avant d'être remplacé par Kevin Warsh. Chez Zonebourse, sa nécro a été fournie par un certain Donald T., dont c'est la première pige chez nous. Voilà ce qu'il nous a transmis "Jerome Powell disparaît comme il a vécu : trop tard. Un type faible, franchement, COMPLETEMENT NUL et en retard sur tout. Tout le monde le sait. Il était à la tête de la Fed, un poste ENORME, et qu’est-ce qu’il en a fait ? Des erreurs, encore des erreurs. Les taux, un DESASTRE. L’inflation ? Hors de contrôle pendant des années. Le covid, la guerre en Iran, le pouvoir d'achat, Bad Bunny au Superbowl ? Tout est de SA FAUTE. Je lui avais pourtant laissé une économie parfaite, la meilleure de l’histoire, et il a réussi à la gâcher. Il n’écoutait personne et surtout pas moi, ce qui est une grave erreur. Alors OK, j'avais nommé ce type, mais il était censé m'écouter. Message reçu, Kevin ?".
Pour sa dernière réunion en tant que patron de la banque centrale la plus puissante du monde, Powell devrait annoncer un statu quo sur les taux directeurs. L'effet inflationniste de la guerre en Iran a conforté la position attentiste de l'institution. Lors de la conférence de presse, le futur-ex-président va probablement insister sur l'indépendance de l'institution. Il sera aussi interrogé sur son avenir comme gouverneur, car la fin de sa présidence ne signifie pas forcément son départ du conseil. Du point de vue des marchés, la décision de politique monétaire du jour n'est pas un game changer : les investisseurs sont bien conscients que l'inflation empêche une action immédiate sur les taux et s'en accommodent tant que l'économie américaine ne donne pas de signe de faiblesse.
En marge de la réunion de la Fed (décision sur les taux à 20h00 heure de Paris, conférence à partir de 20h30), cette journée est marquée par une avalanche de résultats d'entreprises en trois phases. En Europe avant l'ouverture, avec pas mal de poids lourds de la cote. Aux Etats-Unis avant les premiers échanges de Wall Street pour l’économie traditionnelle (entre 12h00 et 15h00 heure de Paris), puis post-clôture américaine pour les valeurs de la tech, dont les quatre géants précités. A l'issue de cette journée, les financiers auront une meilleure vision des plus et des moins de l'IA et du choc pétrolier.
Hier, la thématique IA a pris du plomb dans l'aile après la publication d'un article du Wall Street Journal affirmant qu'OpenAI est sous ses objectifs d'utilisateurs et de chiffre d'affaires actuellement. La révélation n'est pas anodine, parce que la frénésie sectorielle est mue par la conviction qu'il faut investir massivement dans les capacités qui soutiennent les entreprises du secteur, même si ces entreprises perdent des monceaux d'argent pendant des années, parce que ce sont les oligopoles technologiques de demain. Si OpenAI et consorts n'atteignent pas les objectifs sur la base desquels elles ont convaincu leurs bailleurs de fonds de les accompagner, l'équation économique n'est plus tout à fait la même, et la confiance s'érode. Ceci dit, le courant favorable à l'IA est puissant, donc rien ne dit que ce scoop résistera à l'appétit pour le risque du marché.
Dans le domaine géopolitique, Donald Trump a déclaré que l'Iran semblait proche d'opter pour une réouverture du détroit d'Ormuz. Puis il aurait déclaré à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé du détroit. J'ignore ce qu'il faut retirer du télescopage de ces deux informations. En tout cas le pétrole reste haut perché, à 111 USD le baril de Brent livraison juin. L'annonce de la sortie des Emirats arabes unis de l'OPEP a fait l'effet d'une bombe pour le cartel hier, mais n'a pas provoqué d'énormes remous sur le cours de l'or noir.
En Asie-Pacifique, le marché japonais est fermé pour le début de la Golden Week de printemps. Hong Kong et l'Inde gagnent plus de 1%, mais la tendance est plus mitigée ailleurs. La Corée du Sud grappille 0,3% mais l'Australie et Taiwan lâchent 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants. Les indices nationaux seront fortement influencés par les publications de résultats des grosses capitalisations.
Le CAC 40 ouvre stable à 8 105 points. Le SMI gagne 0,3% à 13 183 points. Le Bel 20 perd 0,2% à 5 324 points.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 03h30 : Taux d'inflation (Australie)
- 11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)
- 14h00 : Taux d'inflation (Allemagne)
- 14h30 : Permis de construire & Mises en chantier (Etats-Unis)
- 14h30 : Commandes de biens durables (Etats-Unis)
- 14h30 : Stocks en gros (Etats-Unis)
- 15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)
- 16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
- 20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (Etats-Unis)
- 20h30 : Conférence de presse de la Fed (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1710
- Once d'or : 4 599 USD
- Once d'argent : 73,75 USD
- Brent : 103,78 USD
- Spread Bund / OAT : 66 points (+0,1%)
- VIX : 17,83 (-0,2%)
- 10 ans US : 4,35%
- Bitcoin : 76 994 USD
Les principaux changements de recommandations
- Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 207 à 210 EUR.
- Airbus : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 225 à 200 EUR.
- Aker BP : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 310 à 370 NOK.
- Alten : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 83,60 EUR à 82,90 EUR.
- Aéroports de Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 126 à 121 EUR.
- Barry Callebaut : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 1382 à 1229 CHF.
- Bouygues : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 56 EUR à 61 EUR.
- Equinor : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 250 NOK à 350 NOK.
- FDJ United : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 22 EUR à 20 EUR.
- Hermès International : CICC maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2100 à 1900 EUR.
- Hexpol : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 92 SEK à 85 SEK.
- Inficon Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 115 à 139 CHF.
- KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 135 EUR.
- Kuehne Und Nagel : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 130 à 154 CHF.
- Nepi Rockcastle : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 7,90 EUR.
- Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 132 à 140 EUR.
- Nordic Semiconductor : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 175 NOK à 190 NOK.
- Novartis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 116 CHF.
- Spie : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 48 à 56 EUR.
- Subsea 7 : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 270 NOK.
- Temenos Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 90 à 95 CHF.
- Valmet : Inderes passe d'acheter à accumuler et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 26 EUR.
- Vat Group : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 560 à 650 CHF.
- Zehnder Group : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 97 à 90 CHF.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Airbus annonce une contraction de ses résultats au T1. Les désaccords sur l'avion de combat européen persistent, mais les discussions avancent, selon le patron du groupe.
- TotalEnergies génère un résultat net de 5,4 MdsUSD au T1. Par ailleurs, le groupe finalise l'acquisition de 50% d'un portefeuille d'actifs de production d'électricité flexible auprès d'EPH.
- Aéroports de Paris confirme ses prévisions 2026.
- Amundi annonce une collecte au plus haut depuis quatre ans au premier trimestre.
- Sopra Steria accroît de plus de 3% son CA en organique au 1er trimestre.
- Alten anticipe une stagnation de ses revenus en 2026.
- Teleperformance publie un T1 en baisse.
- Worldline stabilise son chiffre d'affaires après cessions. Le groupe va regrouper ses actions à raison de 40 pour 1.
- Pernod Ricard a annoncé l'échec des discussions pour racheter son concurrent américain Brown-Forman, le propriétaire Jack Daniel's.
- BNP Paribas finalise la cession de 25% d'AG Insurance à Ageas.
- Orange annonce la signature d’un financement de 1,3 milliard d’euros avec CaixaBank et BNP Paribas, destiné au rachat de Scorefit.
- Scor annonce le renouvellement du mandat d'administrateur du directeur général.
- LDC obtient l'autorisation de la Competition and Markets Authority pour l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label.
- Peter Brabeck, via The Glasshouse, a renforcé ses positions dans Vusion (dont il est administrateur) en achetant 80 000 actions après la publication des résultats.
- Peugeot Invest signe un accord de cession de sa participation dans Immobilière Dassault pour 75 MEUR.
- Clariane émet 230 MEUR d'obligations.
- Compagnie Chargeurs Invest progresse dans la vente de Novacel.
- BIO-UV Group Intègre le programme LIFE REWA de réutilisation des eaux usées de la métropole de Montpellier.
- Amoéba obtient une nouvelle autorisation d'urgence pour l'utilisation de la solution de biocontrôle AXPERA afin de protéger les vignobles français.
- Claranova restructure son organisation.
- Drone Volt émet des ABSA.
- AB Science réalise un placement privé de 3,2 millions d'euros.
- Les principales publications du jour : Michelin, Imerys, Constellium, Sopra, Equasens, Lectra, Aubay, Compagnie des Alpes, Altarea, Bic, Mersen, Witbe, Vétoquinol, Manitou… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- AstraZeneca dépasse les attentes de ventes et de profits porté par la demande en oncologie.
- UBS dépasse les attentes de profit grâce à la volatilité des marchés.
- GSK affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Banco Santander publie un bénéfice net de 5,46 milliards d'euros au premier trimestre.
- Mercedes-Benz enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au T1.
- Deutsche Bank publie un bénéfice supérieur aux attentes au T1 malgré le coût du risque.
- Sandoz affiche des ventes nettes en hausse au T1 et confirme ses perspectives pour 2026.
- Adidas publie un résultat opérationnel supérieur aux attentes au premier trimestre.
- Haleon confirme ses perspectives pour 2026.
- Carlsberg annonce un chiffre d'affaires qui progresse de 3,6% au premier trimestre.
- Lloyds Banking Group affiche une hausse de son bénéfice et de ses revenus au premier trimestre.
- Prudential enregistre une croissance de 10% de son profit sur affaires nouvelles au T1.
- Norsk Hydro dépasse les prévisions de résultat opérationnel au premier trimestre.
- Puig confirme une bonne dynamique au T1.
- Kone va racheter son concurrent TK Elevator pour 29,4 milliards d'euros.
- CVC envisage une offre de 9 milliards d'euros sur le spécialiste italien des paiements Nexi, selon le FT.
- Relx conclut un accord en vue de l'acquisition de la legaltech française Doctrine.
- Eni mandate JPMorgan pour conseiller la vente potentielle d'un vapocraqueur.
- Wizz Air est l'action la plus shortée de la cote britannique, avec plus de 14% d'intérêts vendeurs, selon les données Zonebourse.
- Amadeus rachète Idemia pour 1,2 MdEUR.
- Solaria lance un placement accéléré portant sur un maximum de 10% de son capital social.
- ISS soutient la direction de DocMorris.
- Les principales publications du jour : AstraZeneca, Banco Santander, Iberdrola, GSK, Lloyds Banking Group, DSV, Deutsche Bank, Mercedes-Benz Group, Garmin, Porsche, Universal Music Group, Haleon, Aena, Prysmian…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Fair Isaac (+11%), Veralto (+8%), Starbucks (+5,5%), Visa (+5%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Robinhood (-9%), Teradyne (-8%), Booking (-4%), Ingersoll Rand (-2%)…
- Les négociations sur un financement de sauvetage de 500 millions de dollars pour Spirit Airlines seraient dans l'impasse, selon Bloomberg.
- Ametek proche d'un accord pour racheter à CD&R la division test et de mesure d'Indicor pour 5 milliards de dollars, selon le WSJ.
- Goldman Sachs interdit l'usage de l'IA d'Anthropic à ses banquiers de Hong Kong.
- Copa annonce l'achat de 60 Boeing
- Les principales publications du jour : Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, AbbVie, Amphenol, Qualcomm, Automatic Data Processing, Canadian Pacific Kansas City, O'Reilly Automotive, Regeneron Pharmaceuticals, Canadian National Railway, Phillips 66, Aflac, Carvana, Allstate, Entergy, Ford Motor, Old Dominion Freight Line, Chipotle Mexican Grill…
D'Asie et d'ailleurs
- Washington ordonne aux équipementiers américains de suspendre certaines livraisons à Hua Hong, le numéro deux chinois des semi-conducteurs.
- Woodside Energy lance une revue stratégique de ses actifs.
- La Chine suspend les autorisations de conduite autonome après une panne chez Baidu, révèle Bloomberg.
- Un responsable de Nvidia va rencontrer les dirigeants de Samsung et SK Hynix pour un partenariat dans l'IA physique, selon Yonhap.
- Les principales publications du jour : Hong Kong Exchanges and Clearing, Bajaj Finance, BOC Hong Kong, Doosan Enerbility, AIA Group …
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment Nadella et Altman ont évité une bataille juridique autour d'AWS (The Information).
- L'arsenal nucléaire nord-coréen dépasse les capacités de défense antimissile américaines (Bloomberg).
- La vitesse est la matrice de la nouvelle puissance (Le Grand Continent).
- Comment l'Ukraine a résolu le problème le plus épineux en matière de défense (Exponential View).
- Auroville, l’utopie indienne à l’essai (Revue21).
- Le mont Blanc est né en 1786 (L'Histoire).
- Un argument économique en faveur des règles budgétaires (The Conversation).
- « Foutaises » : Les républicains du Congrès s’opposent à la demande de renflouement de Spirit par Trump (Semafor)
- « Le plus grand danger, c’est de croire à une pilule magique » : le tabou du dopage chez les étudiants (Le Monde)
- Les CEO américains sont de plus en plus vieux (Axios)
- Claudia Sheinbaum apprend à ses dépens le prix de l'apaisement envers Trump (Wall Street Journal)