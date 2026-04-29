Les investisseurs ont jeté un peu d'eau froide sur les valeurs de l'IA en surchauffe. Pour l'instant, il s'agit de quelque chose qu'on pourrait appeler une phase de respiration pour le Nasdaq, qui a perdu 1% hier, pendant que le Dow Jones faisait du surplace. L'Europe, elle, reste embourbée dans le marasme moyen-oriental avec une sixième baisse en sept séances. En attendant les résultats d'Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta après la clôture, on aura droit à la dernière décision de politique monétaire de la Fed de l'ère Jerome Powell.

J'ai vainement cherché un lien entre la date du 29 avril et Powell, histoire d'avoir quelque chose de marrant à raconter ce matin, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Hormis le fait que ce sont les 56 ans d'André Agassi, un gars chevelu qui jouait au tennis avant de devenir chauve et de vendre des casseroles. Le sport préféré de Powell n'est pas le tennis. C'est plutôt la boxe. C'est à la fois le patron de la Fed et le punching-ball préféré de Donald Trump.

Tout bon média qui se respecte se doit d'avoir des fiches nécrologiques à jour pour dégainer le plus vite possible quand une personnalité casse sa pipe. Dans la finance, j'imagine qu'il faut absolument conserver précieusement la nécro de Warren Buffett, George Soros ou Carl Icahn. Voire celle de Bernard Arnault, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'écrire ça vu qu'il contrôle tout le reste de la presse économique française et que de toute façon il est immortel. Bref, le temps est venu de faire celle de Jerome Powell, même s'il restera en fonction encore quelques jours en mai, avant d'être remplacé par Kevin Warsh. Chez Zonebourse, sa nécro a été fournie par un certain Donald T., dont c'est la première pige chez nous. Voilà ce qu'il nous a transmis "Jerome Powell disparaît comme il a vécu : trop tard. Un type faible, franchement, COMPLETEMENT NUL et en retard sur tout. Tout le monde le sait. Il était à la tête de la Fed, un poste ENORME, et qu’est-ce qu’il en a fait ? Des erreurs, encore des erreurs. Les taux, un DESASTRE. L’inflation ? Hors de contrôle pendant des années. Le covid, la guerre en Iran, le pouvoir d'achat, Bad Bunny au Superbowl ? Tout est de SA FAUTE. Je lui avais pourtant laissé une économie parfaite, la meilleure de l’histoire, et il a réussi à la gâcher. Il n’écoutait personne et surtout pas moi, ce qui est une grave erreur. Alors OK, j'avais nommé ce type, mais il était censé m'écouter. Message reçu, Kevin ?".

Pour sa dernière réunion en tant que patron de la banque centrale la plus puissante du monde, Powell devrait annoncer un statu quo sur les taux directeurs. L'effet inflationniste de la guerre en Iran a conforté la position attentiste de l'institution. Lors de la conférence de presse, le futur-ex-président va probablement insister sur l'indépendance de l'institution. Il sera aussi interrogé sur son avenir comme gouverneur, car la fin de sa présidence ne signifie pas forcément son départ du conseil. Du point de vue des marchés, la décision de politique monétaire du jour n'est pas un game changer : les investisseurs sont bien conscients que l'inflation empêche une action immédiate sur les taux et s'en accommodent tant que l'économie américaine ne donne pas de signe de faiblesse.

En marge de la réunion de la Fed (décision sur les taux à 20h00 heure de Paris, conférence à partir de 20h30), cette journée est marquée par une avalanche de résultats d'entreprises en trois phases. En Europe avant l'ouverture, avec pas mal de poids lourds de la cote. Aux Etats-Unis avant les premiers échanges de Wall Street pour l’économie traditionnelle (entre 12h00 et 15h00 heure de Paris), puis post-clôture américaine pour les valeurs de la tech, dont les quatre géants précités. A l'issue de cette journée, les financiers auront une meilleure vision des plus et des moins de l'IA et du choc pétrolier.

Hier, la thématique IA a pris du plomb dans l'aile après la publication d'un article du Wall Street Journal affirmant qu'OpenAI est sous ses objectifs d'utilisateurs et de chiffre d'affaires actuellement. La révélation n'est pas anodine, parce que la frénésie sectorielle est mue par la conviction qu'il faut investir massivement dans les capacités qui soutiennent les entreprises du secteur, même si ces entreprises perdent des monceaux d'argent pendant des années, parce que ce sont les oligopoles technologiques de demain. Si OpenAI et consorts n'atteignent pas les objectifs sur la base desquels elles ont convaincu leurs bailleurs de fonds de les accompagner, l'équation économique n'est plus tout à fait la même, et la confiance s'érode. Ceci dit, le courant favorable à l'IA est puissant, donc rien ne dit que ce scoop résistera à l'appétit pour le risque du marché.

Dans le domaine géopolitique, Donald Trump a déclaré que l'Iran semblait proche d'opter pour une réouverture du détroit d'Ormuz. Puis il aurait déclaré à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé du détroit. J'ignore ce qu'il faut retirer du télescopage de ces deux informations. En tout cas le pétrole reste haut perché, à 111 USD le baril de Brent livraison juin. L'annonce de la sortie des Emirats arabes unis de l'OPEP a fait l'effet d'une bombe pour le cartel hier, mais n'a pas provoqué d'énormes remous sur le cours de l'or noir.

En Asie-Pacifique, le marché japonais est fermé pour le début de la Golden Week de printemps. Hong Kong et l'Inde gagnent plus de 1%, mais la tendance est plus mitigée ailleurs. La Corée du Sud grappille 0,3% mais l'Australie et Taiwan lâchent 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants. Les indices nationaux seront fortement influencés par les publications de résultats des grosses capitalisations.

Le CAC 40 ouvre stable à 8 105 points. Le SMI gagne 0,3% à 13 183 points. Le Bel 20 perd 0,2% à 5 324 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

03h30 : Taux d'inflation (Australie)

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

14h00 : Taux d'inflation (Allemagne)

14h30 : Permis de construire & Mises en chantier (Etats-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables (Etats-Unis)

14h30 : Stocks en gros (Etats-Unis)

15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (Etats-Unis)

20h30 : Conférence de presse de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.