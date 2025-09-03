Capgemini : UBS abaisse son objectif de cours

Les actionnaires du spécialiste indo-américain de l'IA agentique WNS ont approuvé le rachat de leur groupe par le français Capgemini. Cette opération est évaluée à 3,3 milliards de dollars, hors dette nette.



UBS estime que la clôture de WNS pourrait donner des ailes aux actions. L'analyste réitère son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 155 E (au lieu de 173 E). Cet objectif représente un potentiel de hausse de 31% de la valeur.



'WNS Capgemini, dont le PER 2026 est de 9,0 fois est à seulement 10 % au-dessus de son plus bas niveau depuis dix ans. Un retour à la croissance organique au troisième trimestre et le succès précoce des ventes croisées pourraient entraîner une hausse des cours' indique UBS.



L'opération aura un impact relutif sur le BPA normalisé de Capgemini de 4% avant synergies en 2026, et de 7% après synergies en 2027.