Le distributeur a reçu deux propositions fermes de restructuration financière, l'une de ses créanciers Term Loan B (TLB), l'autre de son actionnaire de référence France Retail Holdings (FRH), le groupe prévoyant que les deux scénarios entraîneraient une forte dilution des actionnaires actuels.
Casino réunira prochainement ses instances de gouvernance afin de retenir un projet de modification de son plan de sauvegarde, qui sera soumis au vote des créanciers concernés puis au Tribunal des activités économiques de Paris.
Parallèlement, la société a obtenu l'accord de principe de ses banques sur un nouveau dispositif de financement comprenant un crédit renouvelable de 601 millions d'euros, le maintien de 740 millions de financements opérationnels et une ligne de garanties de 175 millions.
La finalisation de ces financements reste notamment conditionnée au maintien de France Retail Holdings comme actionnaire de contrôle et à l'approbation des créanciers TLB.
Le distributeur vise une finalisation de sa restructuration d'ici la fin du second semestre 2026. L'arrêté des comptes 2025 et la publication du Document d'enregistrement universel demeurent suspendus à l'issue favorable de cette opération.
Casino, Guichard-Perrachon SA figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (86,4%) : détention, à fin 2024, de 7 447 magasins de proximité notamment sous les enseignes Casino, Spar et Vival (5 541), Franprix (1 054), Monoprix (625) et Naturalia (222) ;
- activité de commerce électronique (12,2% ; Cdiscount) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,4%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.