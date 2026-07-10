Le chiffre d'affaires de PepsiCo augmente de 7% par rapport au premier semestre de l'année précédente, porté surtout par un effet de change favorable de 3%, et les acquisitions à hauteur de 2%. Sur une base organique, la croissance atteint 2,5%, avec des volumes en hausse de 3% sur le segment snacks et de 1% sur le segment boissons.
Le management maintient ses prévisions pour l'année fiscale 2026, et anticipe de retourner 8,9 milliards de dollars à ses actionnaires, répartis entre 7,9 milliards de dividendes et 1 milliard de rachats d'actions. Ceci marquerait une nouvelle augmentation de la distribution de dividendes de PepsiCo : cette dernière a augmenté de 31% entre 2020 et 2025, de 5,8 à 7,6 milliards de dollars.
Cependant, le cash-flow libre avant changement de périmètre, lui, n'a augmenté que de 15%, de 7,1 à 8,2 milliards sur les cinq dernières années. Après changements de périmètre, il a fortement décru.
La valorisation de PepsiCo est revenue vers la moyenne de ses multiples à vingt ans, tant en termes de profit d'exploitation que des capitaux propres. Autrefois appréciée comme une entreprise de croissance, elle l'est désormais principalement sur la base de son rendement sur dividende.
PepsiCo, Inc. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de boissons sans alcool et de snacks. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Amérique du Nord (60%) : vente de boissons (50,3% du CA ; sodas, jus concentrés, eau, boissons à base de thé ou de café ; marques Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Gatorade Zero, Mountain Dew, Pepsi, Propel, etc.), de snacks (44,9% ; chips, tortillas et bretzels ; Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos, Fritos, Ruffles, etc.) et de céréales (4,8% ; céréales prêtes à consommer, riz, blé, etc.) ;
- Europe (15,1%) : vente de snacks (marques Cheetos, Chipita, Doritos, Lay's, Ruffles et Walkers) et de boissons (7UP, Diet Pepsi, Lubimy Sad, Mirinda, Pepsi et Pepsi Max) ;
- Amérique latine (12,8%) : vente de snacks (marques Cheetos, Doritos, Emperador, Lay's, Mabel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas et Tostitos) et de boissons (7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos et Toddy).
- Afrique-Moyen Orient-Asie du Sud (6,8%) : vente de snacks (marques Chipsy, Doritos, Kurkure, Lay's, Sasko, Spekko et White Star) et de boissons (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew et Pepsi) ;
- Asie-Pacifique-Australie-Nouvelle-Zélande (5,3%) : vente de snacks (marques BaiCaoWei, Cheetos, Doritos, Lay's et Smith's), de boissons et de sirops (7UP, Aquafina, Mirinda,Mountain Dew, Pepsi et Sting).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,3%), Mexique (7,8%), Russie (4,2%), Canada (4,1%), Chine (3%), Royaume-Uni (2,2%), Afrique du Sud (2%), Brésil (1,9%) et autres (18,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.