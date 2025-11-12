A l'occasion de sa journée investisseurs, Chevron annonce un plan quinquennal jusqu'en 2030, prévoyant notamment des croissances annuelles de son BPA et de son free cash-flow ajusté supérieures à 10%, à un prix de 70 dollars le baril de Brent.
'Chevron prévoit de maintenir une discipline en matière de capital et de coûts tout en investissant pour prolonger la croissance des flux de trésorerie au cours de la prochaine décennie', affirme le groupe énergétique.
Toujours d'ici à 2030, il prévoit aussi d'améliorer son rendement du capital employé de plus de 3%, toujours à un prix de 70 dollar le baril de Brent, et d'augmenter sa production de pétrole et de gaz de 2 à 3% par an.
Chevron s'attend en outre à accroitre ses synergies avec Hess à 1,5 MdUSD et ses réductions des coûts structurels à 3-4 MdsUSD d'ici fin 2026, et réduit sa fourchette cible de dépenses d'investissement à 18-21 MdsUSD par an.
Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (75,7%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries (2,8 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 700 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (24,2%) : 1,6 million de barils de pétrole brut, 0,4 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 231,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
55,8% du CA est réalisé à l'international.
