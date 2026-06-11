Chewy nous a livré le grand classique du beat and lower : un premier trimestre fiscal de bonne facture, mais des perspectives annuelles coupées. De quoi expliquer le yoyo du titre - jusqu'à +7% en avant-bourse à chaud sur les chiffres du trimestre, avant de retomber d'environ 4% une fois que le marché a digéré le guidance. Rien d'irrationnel là-dedans : Wall Street ne paie jamais le trimestre écoulé, elle paie la trajectoire à venir.

Le trimestre : la mécanique tourne

Sur le trimestre, il y a clairement de quoi faire. Le chiffre d'affaires ressort à 3,36 milliards de dollars, en hausse de 7,7% sur un an, soit pile au-dessus du consensus. Mais le vrai signal n'est pas sur la ligne du haut, il est sur la rentabilité : la marge d'EBITDA ajusté grimpe à 7,5%, soit +130 points de base, avec un flow-through supérieur à 25%. En clair, chaque dollar de croissance se convertit massivement en profit — c'est exactement ce qu'on veut voir d'un modèle qui gagne en maturité.

Le cœur défensif du dossier, c'est l'Autoship. Pour ceux qui découvrent : il s'agit du système d'abonnement automatique de Chewy. Le client programme une livraison récurrente — croquettes, litière, traitements — qui arrive toute seule chaque mois sans qu'il ait à repasser commande. Ce canal pèse désormais 84,4% des ventes totales, et il croît plus vite que le reste de l'activité. C'est le matelas du groupe : un revenu récurrent, prévisible, et difficile à déloger une fois installé dans les habitudes du foyer. C'est précisément ce qui rend Chewy défensif quand le consommateur se crispe.

Côté dynamique commerciale, le groupe ajoute près de 200 000 clients nets sur le trimestre. Et sur le plan capitalistique, il a racheté pour 200 millions de dollars de ses propres actions — un signal de confiance et un soutien mécanique au bénéfice par action.

Ce qui coince : la visibilité court terme

Venons-en à ce qui pèse, car c'est là que se joue la réaction du marché. Chewy abaisse sa guidance annuelle à 13,40-13,55 milliards de dollars, contre 13,60-13,75 milliards auparavant. La nouvelle fourchette passe donc sous le consensus, qui tablait sur environ 13,65 milliards. Le guidance du deuxième trimestre déçoit également : un BPA attendu autour de 0,36 dollar quand le marché espérait 0,40, et des ventes orientées vers le bas de fourchette.

Le cœur du problème porte un nom : le NSPAC, c'est-à-dire le revenu net par client actif. Il ralentit. La raison ? Les clients attachent moins de produits discrétionnaires à leur panier et montent moins en gamme — la fameuse premiumisation se tasse. Les nouveaux clients sont eux aussi un peu moins enclins à dépenser, ce qui pousse les ajouts nets vers le bas de la fourchette annoncée de 150 000 à 250 000 par trimestre. Le management insiste sur le fait que ce ralentissement est macroéconomique et non lié à une perte de parts de marché, et ses données — clics, cohortes, churn, réactivations — vont dans ce sens. Mais en attendant, c'est le chiffre d'affaires qui marque le pas.

Deux points secondaires à garder à l'œil. D'abord, l'acquisition de Modern Animal, qui vient muscler l'activité de cliniques vétérinaires (Chewy Vet Care), sera dilutive sur la marge en 2026 — neutre en dollars d'EBITDA, mais pénalisante sur le taux de marge le temps de l'intégration. Ensuite, Chewy lance un Term Loan B de 600 millions de dollars : le groupe met donc un peu de levier au bilan. Rien de dramatique — l'objectif affiché reste un endettement net sous 2x l'EBITDA — mais c'est une évolution de la structure financière qu'il convient de noter.

Ce qu'il faut retenir

Le point rassurant, et il est de taille : Chewy maintient sa guidance de marge d'EBITDA ajusté (6,6-6,8% sur l'année) malgré la coupe du chiffre d'affaires. Autrement dit, le groupe ne sacrifie pas sa rentabilité pour défendre sa ligne du haut. C'est exactement la discipline qu'on attend, et c'est ce qui distingue un ralentissement subi d'un ralentissement géré.