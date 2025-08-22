Après une progression solide sur un an, le titre connaît un essoufflement à court terme. La tendance reste néanmoins soutenue par un socle technique clé, qui fait office de ligne de défense face aux prises de bénéfices.

Cisco Systems affiche une trajectoire contrastée. Sur un mois, le titre recule d’environ 2%, mais il conserve un gain supérieur à 13% depuis janvier et dépasse encore 30 % sur douze mois. Ce repli, loin d’invalider le mouvement de fond, s’apparente à une pause au contact d’une zone charnière du marché.

Des signaux techniques plus fragiles à court terme

Les cours se situent désormais sous la moyenne mobile à 20 jours et légèrement en retrait de la moyenne mobile à 50 jours, reflétant une dynamique moins ferme. La pression vendeuse domine, sans excès marqué, mais l’absence de rebond clair témoigne d’une prudence persistante chez les investisseurs.

Un marché en attente d’un signal clair

Graphiquement, le support majeur se situe à 66,20 USD, déjà testé récemment, tandis que la résistance clé reste fixée à 71,80 USD. La structure actuelle des prix, marquée par une série de sommets légèrement descendants après un pic annuel, illustre une phase de consolidation plutôt qu’un renversement brutal. Le marché semble suspendu entre une base encore solide et des velléités de prises de bénéfices.

Dans ce contexte, le scénario privilégié demeure celui d’une consolidation au-dessus du support immédiat, avec un potentiel de reprise si le titre parvient à franchir de nouveau ses moyennes courtes. À l’inverse, une rupture confirmée du seuil de 66,20 USD ouvrirait la voie à une correction plus marquée.