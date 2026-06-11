La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 8 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface, à la suite de la restitution d'actions Coface détenues à titre de collatéral par CNP Assurances.

L'institution financière publique a précisé détenir, par l'intermédiaire de CNP Assurances et de CDC Croissance, 6 649 968 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 4,43% du capital et des droits de vote de cette société d'assurance-crédit.