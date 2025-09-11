Le spécialiste des infrastructures crypto se trouve à un carrefour stratégique. Après un parcours marqué par des phases d'euphorie et de repli, le titre se heurte désormais à une zone décisive qui pourrait orienter sa tendance à court terme.

Sur le dernier mois, l’action Coinbase affiche un gain de 2,7%. Depuis le début de l’année, la progression atteint 28,4%, tandis que la performance s’envole à 105,6% sur douze mois. Une trajectoire impressionnante mais loin d’être linéaire, rythmée par des secousses qui reflètent la nature spéculative du secteur.

Des indicateurs techniques partagés

Le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 100 jours, mais demeure sous la 50 jours, signe d’une configuration indécise. La dynamique reste fragilisée par des flux vendeurs dominants, traduisant une pression persistante et limitant les velléités de rebond.

Une zone charnière à surveiller

Le support principal s’établit à 298 USD, tandis que la résistance se situe à 335 USD. Entre ces deux bornes, le marché dessine une phase de consolidation marquée par une succession de creux récents, réduisant la capacité de reprise. L’équilibre apparaît précaire et incite à la prudence, d’autant que la rupture du support à 298 USD ouvrirait la voie à une accélération du repli. À l’inverse, un retour au-delà de 335 USD serait nécessaire pour restaurer un potentiel haussier crédible.