UBS dégrade sa recommandation sur Comet de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 272 à 194 francs suisses, laissant un potentiel de hausse de 8% pour le titre du fabricant helvétique de semiconducteurs.
Dans le résumé de sa note, le broker explique dégrader sa position 'pour refléter un contexte de chiffre d'affaires à court terme moins soutenu, ce qui limite également son potentiel d'amélioration de la marge opérationnelle'.
Comet : UBS dégrade sa recommandation
Publié le 27/08/2025 à 15:40
