Thales fait part de la commande de son 100e système de sonar CAPTAS (Combined Active-Passive Towed Array Sonar), consolidant son statut de leader mondial dans le domaine des solutions de lutte anti-sous-marine (ASM).

'La gamme CAPTAS équipe un large spectre de navires : depuis des plateformes de moins de 1000 tonnes jusqu'à des navires de type frégate et destroyer ; 17 plateformes différentes sont équipées du sonar à immersion variable de Thales', souligne-t-il.

Cette solution remorquée à immersion variable permet aux marines de détecter les menaces avec suffisamment de préavis afin de garder l'avantage tactique sous les mers. Solution de référence pour les marines de l'OTAN, elle favorise la coopération interarmées.