Peu d'entreprises cotées ont connu un parcours aussi époustouflant que Constellation Software, ou qu'à sa suite ses deux récents spin-offs Topicus et Lumine.

Le cours du titre Constellation a été multiplié par 250 en dix-neuf ans, et encore par six sur les dix dernières années. Celui de Topicus a triplé entre sa cotation de début 2021 et l'été 2025. Parcours identique pour Lumine, introduit en bourse au printemps 2023.

Acquéreurs astucieux, les deux filiales de Constellation suivent les mêmes méthodes et recettes à succès que leur parent, qui maintient dans chacune une participation majoritaire à leur capital.

Pour ces stars de la cote, une première alerte avait été lancée plus tôt cette année en rapport avec le risque posé par l'expansion rapide de l'intelligence artificielle, qui pourrait venir bousculer les éditeurs de logiciels dits ‘verticaux’ - c'est-à-dire des logiciels de niche, concentrés sur des applications métiers très précises.

Une deuxième alerte - celle-ci complètement inattendue - est tombée la semaine dernière avec l'annonce du retrait pour raisons de santé du génial fondateur de Constellation, Mark Leonard. La nouvelle a précipité une nouvelle chute des cours des trois titres.

Suite à ces déconvenues, sur la base de leurs valeurs d'entreprises, Constellation, Topicus et Lumine s'échangent chacun à x17, x16 et x25 leur profit d'exploitation avant investissements - ou EBITDA - attendu sur les douze prochains mois, c'est-à-dire sur ou proches de leurs multiples de valorisation les plus bas depuis cinq ans.

Sur la base de leurs capitalisations boursières et de leur cash-flows libres annualisés par rapport à leurs résultats du premier semestre, Constellation s'échange à x23 son profit cash ; Topicus à x17 le sien ; tandis qu'à x30 son profit cash, Lumine reste le favori des investisseurs.

D’aucuns assimileront ces multiples à des points d'entrée attractifs pour ces trois entreprises aux parcours de croissance éloquents. À la tête de Constellation, Mark Leonard a été remplacé par son numéro deux et vétéran du secteur des VMS Mark Miller. La semaine dernière, ce dernier a profité du repli pour acquérir 275 titres au marché.

Très actif en déploiement depuis dix-huit mois, Topicus reste concentré en priorité sur le continent européen, où le secteur des VMS demeure très fragmenté. Lumine, pour sa part, se focalise sur des éditeurs de logiciels spécialisés dans l'industrie des médias et des communications.