La cession de sa filiale ContiTech - spécialiste des plastiques et caoutchoucs - achève le recentrage stratégique de Continental, désormais positionné comme un pure player des pneumatiques.

La précédente étape de ce processus visant à effacer la décote du conglomérat était la séparation de sa filiale Aumovio, l'équipementier automobile spécialisé dans l'électronique et les systèmes de freinage, désormais coté à Francfort de manière indépendante depuis l'automne dernier.

Ceci laisse désormais Continental avec un chiffre d'affaires aux alentours de 14 milliards d'euros et des marges d'exploitation solidement ancrées dans un territoire à deux chiffres, comme il n'en avait plus connu depuis vingt ans.

La transaction n'impliquera pas de changement majeur dans la capitalisation du groupe, puisque le produit de la cession - 3,1 milliards d'euros en espèces sonnantes et trébuchantes - sera dans sa majorité retourné aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions, dont la famille Schaeffler au premier rang.

Sur une base ajustée, elle valorise l'activité pneumatiques de Continental - qui réalise la moitié de ses ventes dans la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient, ainsi qu'un tiers en Amérique du Nord - à 1,4 fois le chiffre d'affaires et dix fois son profit d'exploitation, c'est-à-dire dans le haut de la fourchette par rapport à ses pairs comme Michelin, Pirelli, Goodyear ou Bridgestone.

Zonebourse mettait dans le mille en octobre 2024 lorsque nous écrivions dans Continental AG : Evidente décote, que le segment pneumatiques de l'allemand couvrait la totalité de sa valeur d'entreprise de 17 milliards d'euros à l’époque, et que les deux autres filiales comptaient pour zéro dans sa valorisation.

Il faut dire que la situation du patient Aumovio, toujours sur la table d'opération dans un processus de restructuration complexe, à de nombreux égards comparable à celui de Forvia, reste critique malgré de notables progrès récemment. Voir également à ce sujet Forvia reprend un peu d'oxygène, publié en avril dernier dans ces colonnes.

Sur le segment pneumatiques, la croissance des volumes sur les segments particuliers et poids lourds devrait demeurer limitée, même si Continental soutient que l'adoption généralisée des véhicules électriques représente une tendance porteuse à terme pour son activité.