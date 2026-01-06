CPPIB passe sous les 5% des votes

Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Aéroports de Paris (ADP), au résultat d'une perte de droits de vote double.

Le déclarant a précisé détenir, par la suite de ce franchissement, 5 550 699 actions ADP représentant autant de droits de vote, soit 5,61% du capital et 3,23% des droits de vote de l'exploitant de plateformes aéroportuaires.