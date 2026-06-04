Alors que l'action CrowdStrike dévisse de 7,8% vers 689 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de ses résultats au titre du 1er trimestre de l'exercice 2027, Wedbush se veut rassurant dans une note publiée avant l'ouverture, ajoutant même qu'il "serait acheteur en cas de repli du cours".
Le broker américain réaffirme son opinion "surperformance" sur le titre du groupe spécialisé dans les services de cybersécurité, avec un objectif de cours à 12 mois relevé de 700 USD à 720 USD, "reflétant la dynamique positive de son approche par plateforme".
Outre des performances légèrement supérieures aux attentes sur l'ensemble des indicateurs au 1er trimestre, Wedbush souligne que CrowdStrike a légèrement relevé ses prévisions annuelles, "constatant un important pipeline pour son portefeuille de produits de cybersécurité et d'IA, qui demeure un moteur essentiel de son carnet de commandes".
"Nous continuons de croire que la position de CrowdStrike en tant que référence en matière de cybersécurité demeure solidement établie, sa plateforme Falcon, innovante et de premier ordre, devenant de plus en plus importante dans le nouvel environnement des menaces liées à l'IA", indique le broker.
CrowdStrike Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de cybersécurité. La société propose une plateforme de protection des points d'accès (Endpoints) basée sur le cloud pour prévenir les failles.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,1%) et de ventes de services professionnels (4,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (15,6%), Asie-Pacifique (10,2%) et autres (6,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.