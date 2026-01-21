Danone décroche de 8 à 10% en matinée à la Bourse de Paris. Ces dernières 72h00, les bureaux d'études ont abondamment commenté la chute de la natalité en Chine, qui obérera la croissance des entreprises du secteur dans le futur. Jefferies ou la Deutsche Bank s'en sont alarmés. Bank of America a réitéré ce matin son avis à sousperformance avec un objectif légèrement raboté de 70 à 69 EUR.
Des sources de marché ont aussi exhumé un communiqué des autorités de Singapour en date du 17 janvier, sur un rappel concernant deux laits infantiles (NAN HA1 SupremePro de Nestlé et Dumex Dulac 1 de Danone) après la détection de la toxine cereulide, liée à un ingrédient commun. Un cas bénin a été signalé, ont fait savoir les autorités. La nouvelle avait déjà été relayée il y a quatre jours, mais les tensions apparues sur le dossier Nestlé après de multiples rappels ont pu renforcer la volatilité.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).
