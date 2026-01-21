Danone décroche en bourse

Danone décroche de 8 à 10% en matinée à la Bourse de Paris. Ces dernières 72h00, les bureaux d'études ont abondamment commenté la chute de la natalité en Chine, qui obérera la croissance des entreprises du secteur dans le futur. Jefferies ou la Deutsche Bank s'en sont alarmés. Bank of America a réitéré ce matin son avis à sousperformance avec un objectif légèrement raboté de 70 à 69 EUR.



Des sources de marché ont aussi exhumé un communiqué des autorités de Singapour en date du 17 janvier, sur un rappel concernant deux laits infantiles (NAN HA1 SupremePro de Nestlé et Dumex Dulac 1 de Danone) après la détection de la toxine cereulide, liée à un ingrédient commun. Un cas bénin a été signalé, ont fait savoir les autorités. La nouvelle avait déjà été relayée il y a quatre jours, mais les tensions apparues sur le dossier Nestlé après de multiples rappels ont pu renforcer la volatilité.