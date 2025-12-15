Le titre Danone parvient à se hisser dans le peloton de tête des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 lundi alors que les analystes de Morgan Stanley font de l'action du groupe agroalimentaire l'une de leurs valeurs privilégiées dans le secteur de la grande consommation en Europe et leur préférée au sein du marché de l'alimentation.
Dans une étude sectorielle, Morgan Stanley estime que Danone est bien positionné à l'horizon 2026 et pense que la croissance organique de ses ventes, supérieure à celle du secteur, ainsi que ses leviers de croissance bien connus, devraient permettre au titre de continuer à surperformer ses pairs en Bourse.
Avec environ 90% de son portefeuille de produits pouvant être considéré comme "sain" ("healthy"), Danone reste selon la banque américaine la valeur de référence pour jouer la tendance de fond de l'alimentation saine, notamment sur la santé digestive, les produits riches en protéines et les nouveaux traitements anti-obésité de type GLP-1.
La firme new-yorkaise souligne en effet que les consommateurs cherchent de plus en plus à améliorer leurs habitudes alimentaires, une prise de conscience renforcée par l'innovation des groupes agroalimentaires, comme l'illustre le lancement par Danone de la gamme de boissons protéinées Oikos.
A 16h45, le titre Danone gagnait 1,9%, troisième plus forte hausse d'un CAC lui-même en progression de 0,7%.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).
