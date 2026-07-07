DB voit plus haut pour ArcelorMittal

ArcelorMittal s'affiche en légère baisse (-0,20%, à 56,86 euros), mais progresse encore de plus de 45% depuis le début de l'année.

Ce matin, Deutsche Bank a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre du sidérurgiste, en relevant son objectif de cours de 57 à 61 euros.



Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, prévue le 30 juillet, les analystes de DB tablent sur une nouvelle amélioration séquentielle de l'Ebitda, portée par de meilleurs spreads sur l'ensemble des principaux marchés de l'acier, grâce à des prix plus fermes en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe.



Les analyste rappellent toutefois que le deuxième trimestre est généralement un trimestre plus faible dans les régions clés, mais cette saisonnalité devrait être compensée par de meilleurs marges, soutenues par des mesures commerciales sur les principaux marchés.