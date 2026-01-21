DBV Technologies : JP Morgan Chase dépasse les 10%

JP Morgan Chase a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 16 janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de DBV Technologies, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.



La banque américaine a précisé détenir, indirectement, 23 754 896 actions DBV représentant autant de droits de vote, soit 10,08% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies.