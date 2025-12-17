L'actualité boursière du jour est marquée par un grand écart spectaculaire : la biotech DBV Technologies s'envole grâce à des résultats cliniques prometteurs, tandis qu'Euroapi sombre après un nouvel avertissement. Le secteur de la défense retrouve des couleurs face aux tensions géopolitiques.

Actions en hausse

DBV Technologies (+29%) : la biotech s'envole à la Bourse de Paris suite à la présentation de résultats positifs concernant son patch chez les enfants allergiques à l'arachide. Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities rappellent que ces données sont d'autant plus significatives qu'il n'existe à ce jour aucun traitement efficace contre l'allergie à l'arachide, la principale stratégie étant non thérapeutique (évitement strict) sans aucune protection en cas d'exposition accidentelle. Une bonne nouvelle après les revers subis par la société.

Serco (+5,5%) : la société britannique d'externalisation a annoncé des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes des analystes pour cette année et l'année prochaine, grâce à un carnet de commandes bien rempli dans le domaine des contrats de défense au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Integrafin (+5%) : la plateforme financière britannique a rempli ses objectifs de résultats. Panmure Liberum juge le dossier correctement valorisé, mais concède que les chiffres sont solides.

Armement : malmené hier, le secteur se reprend en l'absence d'avancée sur les négociations de paix en Ukraine. Renk, Hensoldt ou Rheinmetall sont en hausse de plus de 3%.



Actions en baisse



Euroapi (-17%) : encore un avertissement pour l'ancienne filiale de Sanofi, incapable de regagner la confiance des investisseurs. Portzamparc passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 3,50 EUR à 3,40 EUR.

Colruyt (-4%) : le distributeur belge Colruyt Group a publié ses résultats semestriels en confirmant son objectif d'égaler les résultats d'exploitation et nets de l'ensemble de l'année dernière. "Colruyt a confirmé ses prévisions malgré un premier semestre plus faible que prévu", note ING. Même sentiment chez KBC. "Bien que Colruyt ait déjà signalé lors de l'assemblée générale que le résultat d'exploitation du premier semestre 2025/2026 serait inférieur, la baisse de 15,8% de l'EBIT au premier semestre 2025/2026, à 213 millions d'euros, est inférieure à nos estimations", souligne le bureau d'études, qui doute désormais de l'atteinte des objectifs annuels.

HMS Networks (-4%) : Carnegie abaisse son objectif de cours de 575 à 545 SEK, tout en confirmant sa recommandation d'achat.

Hapag-Lloyd (-3%) : Deutsche Bank confirme sa recommandation neutre sur le dossier. L'objectif de cours est réduit et passe de 124 EUR à 114 EUR.