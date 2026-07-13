Deckers soutenu par Jefferies

Le fabricant de chaussures est attendu en hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation de conserver à acheter, estimant que le récent ralentissement de la croissance est désormais largement intégré dans le cours.

Jefferies estime que Deckers présente un potentiel d'appréciation sur les douze prochains mois, porté par le redressement attendu de HOKA et la solidité de la marque UGG.



Le broker juge crédibles les objectifs de moyen terme du groupe et considère que le ralentissement de la croissance est désormais largement reflété dans le cours de Bourse. Il s'attend à un rebond de HOKA, favorisé par le renouvellement de l'offre produits et une segmentation plus fine de la gamme.



Jefferies met également en avant la bonne dynamique internationale d'UGG, estimant que le marché sous-évalue la capacité de la marque à poursuivre une croissance durable grâce à l'élargissement de son offre.



Enfin, la société bénéficie d'une situation financière solide, avec une trésorerie nette équivalant à environ 13% de sa capitalisation boursière. Cette marge de manoeuvre confère au groupe une grande flexibilité financière et constitue, selon le broker, un facteur de soutien pour le titre en limitant son risque de baisse.



