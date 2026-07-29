Deezer embarque Winamp dans le streaming premium

Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son lecteur emblématique avec une offre intégrée sous la marque Winamp.

Le nouveau Winamp Player ambitionne de se différencier des plateformes de streaming traditionnelles en réunissant, au sein d'une seule application, musique en streaming, bibliothèques locales, radios Internet, podcasts et contenus personnels hébergés dans le cloud.



L'application proposera également une interface personnalisable et de nouvelles fonctionnalités sociales.



Cette nouvelle offre sera également accessible aux plus de 40 millions d'utilisateurs actifs du lecteur Winamp sur ordinateur, qui intégreront progressivement le service d'abonnement premium à son lancement.