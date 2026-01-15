Comme souvent en début d'année, les investisseurs vont explorer des horizons différents de ceux qui étaient les leurs quelques semaines auparavant. Concrètement, les paris sur les grosses technologiques se tassent, pendant que les dénicheurs de pépites essaient de repérer des pistes alternatives et, espèrent-ils, lucratives. Wall Street baisse depuis deux jours à cause de ça, mais le mouvement a démarré plus tôt. Pendant ce temps, Washington s'emploie à désamorcer les tensions apparues récemment. La Cour suprême, elle, n'a toujours pas abordé l'épineuse question des droits de douane.

Le terme "rotation" est en train de remonter en flèche dans la liste des mots-clefs qui dominent le début d'année boursier. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder le sujet il y a quelques jours, mais j'en reparle parce que les écarts sont en train de s'accentuer. Hier à Wall Street, les valeurs technologiques, en particulier les plus grosses, ont entraîné les indices dans le rouge. Le Nasdaq 100 a perdu plus de 1%. Le S&P 500 a lâché 0,5%, même si le nombre de sociétés en hausse dépassait assez nettement le nombre de sociétés en baisse. Les 11 plus grosses capitalisations américaines ont toutes perdu du terrain hier. En somme, la quantité a pris le pas sur la qualité (l'embonpoint en l'occurrence). Depuis le début de l'année, la rotation vers "autre chose" que les très grosses capitalisations américaines s'accentue. En voici une illustration à travers l'évolution de cinq classes d'actifs depuis le 1er janvier (en version graphique, c'est par ici) :

ETF Roundhill Magnificent Seven : -1,8%. Comme son nom l'indique, cet ETF suit les sept géants technologiques américains. Il souffre depuis le début de l'année.

Nasdaq 100 : +0,8%. L'indice technologique américain, très exposé aux sept magnifiques précités, est à la peine.

S&P 500 : 1,1%. L'indice large américain est lui aussi lourdement lesté en valeurs technologiques, les mêmes que pour le Nasdaq. Leur contreperformance pèse.

S&P 500 Equipondéré : +3,9%. C'est le S&P 500, mais comme si ses 500 valeurs avaient le même poids. Il surperforme largement le S&P 500, ce qui signifie que la performance des plus petites capitalisations dépasse celle des grosses.

Russell 2000 : +6,9%. C'est l'indice de petites valeurs américaines, et ça corrobore tout ce qui précède : elles connaissent un beau début d'année, dopées par la perspective de voir les taux américains finir par baisser à moyen terme. C'est un pari sur le départ de Jerome Powell et son remplacement par un président de la Fed plus docile vis-à-vis des demandes de baisse de taux de la Maison Blanche.

Hier donc, Wall Street a baissé, pendant que l'Europe se comportait mieux, en dépit de quelques replis (DAX allemand, CAC 40 français). L'heure était plutôt aux records à Londres, Zurich et même sur le Stoxx Europe 600. Les investisseurs continuent à se diversifier hors des paris embouteillés et hors de l'agitation politico-économique aux Etats-Unis. Pourtant, plusieurs signaux de détente ont été envoyés par Washington hier, pour dégonfler quelques points de tension. Donald Trump a par exemple assuré ne pas avoir l'intention de se débarrasser du président de la Fed, Jerome Powell, avant la fin de son mandat en juin, malgré l'enquête pénale sur les dépassements de coûts liés à la rénovation du siège de la Fed. L'annonce de cette enquête, jugée plus politique que judiciaire, avait provoqué un tollé jusque dans les rangs républicains. La Maison Blanche a aussi laissé entendre qu'elle avait reçu des garanties du régime iranien concernant la répression des manifestations dans le pays. Une déclaration qui a immédiatement fait reculer les cours pétroliers. Recul aussi du côté des matières premières, avec une autre déclaration de l'exécutif américain, qui renonce à imposer de nouveaux droits de douane additionnels sur les importations de produits miniers essentiels. Cette série d'apaisements a contribué à détendre un peu l'atmosphère sur les marchés financiers. On notera en parallèle que la Maison Blanche a imposé 25% de droits de douane sur certains semiconducteurs, comme elle avait promis de le faire. Toutefois, les puces à destination des secteurs clefs, une notion très large qui va de l'IA aux secteurs publics en passant par les startups, seront exemptées de surtaxes. Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis, qui aurait pu se prononcer sur la constitutionnalité des droits de douane hier, a préféré laisser durer le suspense.

L'actualité de jeudi sera dominée par une série de statistiques macroéconomiques, notamment le PIB allemand et des indices de confiance aux Etats-Unis, par des interventions de banquiers centraux et par la poursuite des publications de résultats bancaires outre-Atlantique (Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, BlackRock). Il y aura aussi les données hebdomadaires sur l'emploi US, après que le dernier Livre beige de la Fed, publié hier soir, a confirmé que le marché du travail ralentit. En Europe, les analystes du secteur du luxe vont décortiquer les résultats de la Compagnie Financière Richemont, qui a légèrement dépassé les attentes sur le dernier trimestre écoulé.

En Asie-Pacifique, le Japon a perdu 0,4%, pour sa première séance négative de la semaine. La Chine continentale et Hong Kong restent en baisse dans le sillage de l'annonce d'un durcissement de la réglementation chinoise sur l'effet de levier. L'Inde et Taiwan perdent un peu de terrain. La Corée du Sud est toujours inarrêtable, avec une 10e séance de hausse consécutive en 2026 en dépit du rebond du won. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent s'est en effet alarmé publiquement de la glissade de la devise coréenne, qui évolue au plus bas depuis 2009. Il a formulé une remarque proche concernant le yen. Les marchés européens sont attendus en hausse à l'ouverture.

La hausse de la Compagnie Financière Richemont, qui entraîne le reste du secteur du luxe, soutient le CAC 40 de 0,3% et le SMI 0,6%.

Les temps forts économiques du jour

Le PIB allemand du T4 2025 sera dévoilé à 10h00, avant, aux Etats-Unis, les données hebdomadaires sur l'emploi, les indices Empire State et de la Fed de Philadelphie (14h30), puis des discours de Bostic, Barr et Barkin de la Fed. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Accelleron Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 59 à 67 CHF.

Adidas : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 274 EUR à 256 EUR. Grupo Santander démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 212,20 EUR.

Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 71 EUR.

Bonesupport Holding : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 260 SEK à 270 SEK.

Capgemini : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 170 EUR.

Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 88 EUR à 86 EUR.

Dassault Systèmes : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 32 à 33 USD.

EasyJet : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 535 GBX à 465 GBX.

Ekinops : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 2,20 EUR.

Euronext : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 126 à 129 EUR.

Flutter Entertainment : Wells Fargo passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 248 à 228 USD.

Hermès International : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2420 à 2530 EUR.

Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 125 à 137 EUR.

Jumbo : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 32 à 27 EUR.

Kering : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.

Magnum Ice Cream : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 16 EUR.

Metsä Board : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,80 EUR à 2 EUR.

Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.

Nokia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 4,20 EUR à 6,50 EUR.

Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15,50 EUR.

Pandora : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1180 DKK à 625 DKK.

Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 à 38 EUR.

Swedbank : Autonomous Research passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 372 à 377 SEK.

Safran : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.

Sanofi : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.

Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 83 EUR.

Temenos Group : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 70 à 80 CHF.

TKMS : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 100 EUR.

Valeo : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.

Vat Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 376 à 411 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

com chahutée à Hong Kong après l'ouverture d'une enquête antitrust en Chine.

Le bénéfice trimestriel de TSMC atteint un niveau record porté par l'essor de l'IA.

Toyota Motor a révisé son offre publique d'achat sur Toyota Industries, augmentant le prix d'achat de 16 300 à 18 800 yens par action. Elliott déclare s'opposer à la nouvelle offre.

Alibaba va relier ses services d'achat en ligne et de voyage à son application d'IA Qwen.

Les actions de Fortescue en hausse après l'acquisition de la société américaine Zitara, spécialisée dans les technologies de batteries.

Les principales publications du jour : TSMC, Jio Financial Services…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.