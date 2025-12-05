Devise : le PCE est un non-événement, FOREX figé

Le FOREX finit la semaine sur une stagnation complète du "$-Index" à 98,98, ce qui reflète l'absence totale de variation de la paire Euro/$ (à 1,1645 (mais le "$-Index perd 0,5% sur la semaine) et un écart insignifiant sur le "cable" (+0,05% pour la Livre), sur Yen (en repli de -0,1%) et du Franc suisse -0,2%.

A noter que le Franc suisse perd encore 0,2% face à l'Euro vers 0,9365 (soit -0,5% en hebdo).

La vedette du jour fut le $ canadien qui bondit de +0,85% à 1,3833 (même gain face à l'Euro).



Les "chiffres du jour" ont donc eu zéro impact sur le FOREX.



Pas de "NFP" ce vendredi (chiffres de l'emploi non collectés durant la première décade de novembre), les opérateurs étaient donc focalisés sur les chiffres de l'inflation "PCE" de novembre (c'est le baromètre du "panier de la ménagère" selon la FED, l'indicateur le plus "véridique").



Mais comme souvent quand un chiffre est très attendus, se publication fut une fois de plus un "non-événement" avec un taux d'inflation inchangé à 2,8% (consensus 2,8/2,9%) et une hausse séquentielle de +0,3% par rapport à octobre.. comme prévu.

La bonne surprise du jour provient de l'amélioration du "sentiment des ménages" : l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan se redresse de 52 à 53,2, les revenus des ménages progressant de 0,4% au lieu de 0,3% attendu.



Les indicateurs ayant trait à l'emploi sont contradictoires : l'enquête d'ADP a d'abord validé une perte de vitesse du marché du travail américain (avec 32.000 pertes d'emploi), mais dès le lendemain, le chômage "hebdo" traduisait au contraire une forte embellie, avec une baisse de -27.000 chômeurs et le plus faible nombre d'inscrits depuis septembre 2023).



Côté Europe, il y avait également quelques chiffres : le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre (contre -5,2 MdsEUR anticipé) après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent (contre 0,5% anticipé), selon des chiffres CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).



Enfin, au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro (contre 0,2% anticipé) et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La semaine s'achève par une rechute du Bitcoin sous 89.000$ après un "pic" à 93.000$, mais sur la semaine, le gain est de +5%.