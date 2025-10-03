Devises :

Le Dollar finit la semaine sur un petit 'pullback' de -0,15% si l'on se fie au '$-Index' :il s'effrite de -0,2% face à l'Euro vers 1,1738, de -0,3% vers 1,3480 contre la Livre, de -0,35% face au Franc suisse.

Le Dollar canadien (+0,1%) se montre mon vigoureux, et la devise la plus faible du jour c'est le Yen qui cède -0,15% vers 147,5, -0,35% face à l'Euro et -0,5% face au Franc suisse.



Le Dollar se tient plutôt bien depuis le début du 'shutdown' même s'il perd quelques fractions aujourd'hui... il gagne environ 0,25% en hebdo face à l'Euro.



Le 'shutdown' a eu pour effet très concret d'empêcher la publication du 'NFP' à 14H30 ce vendredi : le Département américain du Travail a d'ailleurs confirmé jeudi que son site Internet, sur lequel il diffuse habituellement son rapport mensuel sur l'emploi, ne sera actualisé que lorsque les activités des services fédéraux reprendront.



Néanmoins, les opérateurs ont pris connaissance à 16H des indices PMI composite de S&P Global (-0,3Pt à 54,2, rien de significatif, mais une tendance au ralentissement qui se pérennise) et de l'ISM des 'services' pour septembre: c'est une déception pour l'activité dans le tertiaire puisque l'indice rechute de -2Pts, pile sur les 50 (qui marque la frontière entre expansion et récession) alors que selon BofA, ce dernier devait progresser vers 52,5, 'montrant une croissance ferme'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la matinée a été aussi rythmée par les indices PMI composites des grands pays européens et de la zone euro, outre la production industrielle française et les prix producteurs dans la zone euro.



Après s'être rapproché du seuil de croissance en août, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est replié de 49,8 à 48,1 en septembre, soit son plus faible niveau depuis cinq mois, signalant ainsi une accélération de la contraction du secteur privé.



Après un pic en juin, la production baisse de nouveau dans l'industrie manufacturière en France au mois d'août 2025 : elle recule de 0,7% après une baisse de 0,5% en juillet (donnée fortement révisée d'une estimation initiale qui était de -1,7%).



À 51,2 en septembre contre 51 en août, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est redressé à son plus haut niveau depuis mai 2024, signalant une légère accélération de la croissance dans le secteur privé.



En août 2025, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,3% et de 0,6% respectivement en juillet.