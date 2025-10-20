Difficile d'y voir clair en raison du shutdown américain. De nombreuses agences sont toujours fermées, à l'exception notable de la Réserve fédérale qui continue de produire quelques données macroéconomiques. Sans tomber dans la lecture du marc de café ou des feuilles de thé, les données éparses dépeignent un marché du travail en légère dégradation tandis que des banques régionales font de nouveau face à des problèmes de crédit.

De tout temps, le nerf de la guerre est l’accès à l’information, de préférence avant les autres. Les investisseurs font ainsi feu de toute statistique, histoire de brosser un tableau de l’économie américaine le plus fidèlement possible. En l’occurrence, la Fed de Philadelphie a publié l’indice manufacturier en fort recul à -12.8 contre une prévision de 8.6, signe que le secteur n’est pas au mieux de sa forme. Les marchés craignent également que les problèmes de crédit enregistrés par certaines banques régionales américaines ne fassent tâche d’huile alors que dans le même temps, les négociations entre les présidents américains et chinois semblent au point mort, chacun rejetant la faute sur son adversaire. Dans ce contexte, les marchés broient un peu du noir même si tant que le S&P tient au-dessus des 6550, la consolidation devrait être limitée en terme d’amplitude. Il faut en effet se rappeler que l’environnement global est porteur : la saisonnalité est positive pour les indices actions, l’annonce de nouvelles baisses de taux et de l’arrêt prochain du Quantitative Tightening vont ajouter de la liquidité au marché alors même que les prévisions de résultats des entreprises sont attendus en hausse. Dit autrement, nous vous invitons à conserver la Buy the Dips attitude.

De son côté, l’EURUSD vient d’enregistrer une nette semaine de rebond tout en se maintenant au-dessus de son soutien clé à 1.1500. Rappelons en effet que seule la cassure de ce niveau validera réellement le scénario de consolidation en parallèle du débordement des 99.50 sur le dollar index. L’USDJPY chatouille son support à 149.90 pour rester dans une structure haussière tandis que l’USDCHF n’a pas été en mesure de rallier les 0.8150 avant de repiquer du nez en direction de ses récents points bas à 0.7830.

Les choses se passent un peu mieux du côté des devises liées aux commodités à l’image du kiwi qui vient de rallier sa cible à 0.5690, niveau sur lequel une consolidation/rebond pourrait prendre naissance dans un premier temps avant une poursuite de la baisse sur 0.5505/0.5485. La première résistance se situe à 0.5800. En parallèle, l’aussie n’est plus qu’à quelques encablures de sa cible à 0.6445/00 pour une première résistance à 0.6520/40 tandis que l’USDCAD reste bien orienté au-dessus des 1.3875.