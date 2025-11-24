Question intéressante de la part d'un de nos lecteurs : " Pourquoi le dollar canadien ne progresse-t-il pas alors même qu'il est l'un des principaux pays producteur d'or ?". Éléments de réponse.

Historiquement et économiquement, le dollar canadien suit surtout les matières premières énergétiques (pétrole) et les différentiels de taux d’intérêt plutôt que le prix de l’or. Le pétrole pèse lourd dans les exportations et la balance commerciale du Canada, donc les mouvements du cours du brut affectent directement le CAD. L’or est coté en USD sur les marchés internationaux. Quand le prix de l'or monte, ça n’implique pas forcément une appréciation du CAD : cela dépend surtout du mouvement du USD et du sentiment de risque mondial. Le lien or-CAD est donc indirect et instable. Si vous êtes intéressé par le CAD, il est plus utile de regarder les cours du pétrole dont la corrélation est directe.

Techniquement, le pétrole WTI est proche d’un plancher autour des 55-56$ le baril. Une reprise en tenue sur ce niveau pourrait donc favoriser à terme le dollar canadien. Face au dollar, il a touché une résistance autour des 1.4150 mais seule la cassure des 1.3835 permettra de valide réellement un retournement de tendance. A l’inverse contre l’euro, un soutien clé se situe proche des cours actuels à 1.6155 sachant que l’EURCAD a également rallié des cibles importantes autour des 1.6370/6400. Ainsi, la cassure du support pourra être mis à profit pour initier des positions vendeuses (haussières CAD). Attention toutefois, ce trade est purement directionnel, vous ne pourrez pas profiter du différentiel de taux d’intérêt dans une optique de carry, le spread entre les deux étant trop faible.

Dans le reste du monde, l’EURUSD continue d’évoluer au-dessus des 1.1500/1480, seuil clé à enfoncer pour confirmer le retournement baissier de l’euro face au dollar. Le yen japonais continue sa glissade face au dollar et se dirige vers ses précédents sommets à 158.88/160.35. Le support clé se situe à 155.00. L’USDCHF est toujours en position d’attente entre 1.8130 et 0.7830. Le débordement de la résistance, idéalement en parallèle de la cassure des 1.1480 sur l’EURUSD viendra confirmer le scénario haussier dollar. L’aussie et le kiwi restent sous pression baissière en tenue sous les 0.655 et les 0.5680. Les objectifs de baisse se situent respectivement à 0.6350/6310 et 0.5500/5485.